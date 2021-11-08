Самые жадные знаки Зодиака: кто подарит недорогие подарки на Новый год 2022

Самые жадные знаки Зодиака среди мужчин / ua.depositphotos.com/

Многие женщины любят знаки внимания, цветы и приятные подарки. Однако среди представителей зодиакального круга спрятались знаки у которых каждая копейка на счету. Они не привыкли удивлять даму сердца широкими жестами, скорее практичностью в ведении домашнего быта. Так что на Новый год 2022 можно забыть о милых сердцу безделушках.

О том, какие знаки могут похвастаться завидным интеллектом и эрудицией, читайте в нашем материале: Топ-3 самых умных знаков Зодиака.

Среди самых бережливых знаков, которым сложно раскошелиться на подарок астрологи выделяют три.

Телец

Представители знака стихии Земли не будут делать неожиданные сюрпризы, и осыпать любимую лепестками роз. В их понимании настоящие чувства не нуждаются в такой материальной "подпитке". Зачем же подкреплять чувства презентами. Более того, в отношениях с Тельцом не стоит надеяться на продолжительный конфетно-букетный период. Практичные и серьезные они быстро делают предложение руки и сердца своей избраннице.

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Козерог

Козероги не привыкли разбрасываться деньгами направо и налево. Все финансовые ресурсы они накапливают и ведут учет тратам, предпочитая обходиться без излишеств. Однако это совсем не означает, что представители знака постоянно на мели, наоборот деньги у них водятся. Зачастую именно их скупость и становиться причиной разрыва отношений не только с женщинами, но и с друзьями.

Дева

До мозга костей практичные мужчины-Девы не потратят лишнюю копейку на что-то бесполезное. Как раз подарки и приятные мелочи, которые могут порадовать сердце любимой, попадают под статью ненужных приобретений. Отмечается также, что представители знака могут порадовать свою вторую половинку презентом, однако если будет твердо уверен в серьезных намерениях своей дамы сердца.

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