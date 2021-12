Вкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья суп

Суп из чечевицы очень полезный / ua.depositphotos.com

Эксперт по питанию Лорен Манакер назвала идеальный домашний суп, который улучшает пищеварение и помогает сохранить стройные формы фигуры.

По ее словам, идеальным для организма является чечевичный суп, пишет Eat This, Not That!

Диетолог утверждает, что такой суп способствует снижению уровня холестерина в организме.

"Чечевица богата полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и клетчатка, поэтому ее употребление может помочь снизить уровень холестерина", – убеждена диетолог.

Манакер также рекомендует добавлять в суп исключительно свежие продукты и овощи "из грядки". Например, картофель, морковь и капусту.

