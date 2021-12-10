УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Вкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья суп

10 декабря 2021, 00:39
Прослушать новость
Остановить

Диетолог также рекомендует добавлять в суп исключительно свежие продукты и овощи "из грядки".

суп, чечевица
Суп из чечевицы очень полезный / ua.depositphotos.com

Эксперт по питанию Лорен Манакер назвала идеальный домашний суп, который улучшает пищеварение и помогает сохранить стройные формы фигуры.

По ее словам, идеальным для организма является чечевичный суп, пишет Eat This, Not That!

Диетолог утверждает, что такой суп способствует снижению уровня холестерина в организме.

"Чечевица богата полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и клетчатка, поэтому ее употребление может помочь снизить уровень холестерина", – убеждена диетолог.

Манакер также рекомендует добавлять в суп исключительно свежие продукты и овощи "из грядки". Например, картофель, морковь и капусту.

Реклама

Читайте такжеПоследствия могут быть ужасными: каким ни в коем случае не должен быть завтракНапомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.

Читайте также:

viber
здоровье диета пища суп диетолог диетологи диеты организм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал срокиУкраину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал сроки Гороскоп на 2022 год для Весов: денежный достаток, крутой поворот в отношениях и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Весов: денежный достаток, крутой поворот в отношениях и лучшие дни Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуСамый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душу Курс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовитьсяКурс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовиться Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеФинансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везение
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
00:39

Вкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья суп

00:22

Гороскоп на сегодня 10 декабря 2021: Ракам – разочарование, Львам – коварство, Весам - расставаниеВидео

00:12

Приметы на 10 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуВидео

09 декабря, четверг
23:59

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовВидео

23:56

Что делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

Реклама
23:20

Данилов возмутился из-за слухов о "давлении" США на Украину

22:51

"Вовина тысяча": какие банки уже учавствуют в программеВидео

22:44

Без оружия: в Украине рассказали подробности о корабле ВМС у Керченского проливаВидео

22:11

Умер легендарный суперфан Динамо и сборной Украины

22:11

Байден провел разговор с Зеленским после переговоров с Путиным: первые подробностиВидео

21:53

Путин заговорил о "геноциде" на ДонбассеВидео

21:26

В России заявили, что корабль ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива

21:11

Кровавое ДТП в Харькове: в каких условиях сидит подросток в СИЗОВидео

20:50

Эпатажная певица снялась обнаженной: пикантные фото впечатляющей фигурыФото

20:37

Гороскоп на 2022 год для Рыб: сказочная любовь, увеличение доходов и лучшие дниВидео

20:24

Сугробы снега и атака мороза: Украину ждет погодный "сюрприз"Видео

20:22

На Закарпатье фельдшер взобралась на крышу церкви, чтобы спасти строителя, упавшего с купола

20:22

В России откровенно высказались об участи США в "Нормандии"Видео

19:59

Сергей Соседов сделал интимное признание о романе с украинским певцом

19:51

Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя в 16 лет до пластик и филлеров

Реклама
19:43

В МИД России набросились на ЕС с обвинениями из-за военной помощи УкраинеВидео

19:26

Медики назвали самые опасные симптомы "Омикрона"Видео

19:26

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

19:23

Как Байден будет уговаривать Украину отказаться от части территориимнение

18:58

В Украине открываются елочные базары: сколько стоит "пушистая красавица"

18:55

"Это круто. Это, наверное, единственный смысл": Руслана заговорила о беременности и материнствеВидео

18:47

Гороскоп на 2022 год для Водолеев: покупка квартиры, успех в деньгах и лучшие дниВидео

18:38

Макрон едет в Украину: дипломат назвал дату визита

18:30

США ввели санкции против бывшего главы КСУ и соратника ЯнуковичаВидео

18:01

День святого Николая: как загадать вещий сон и узнать имя суженого - магия дня

18:00

Ирина Билык снялась в пальто на голое телоВидео

17:42

В Украине "взлетели" цены на продукты: подорожал ряд овощейВидео

17:39

Определили лучшего застройщика в 2021 году новости компании

17:26

Замерз, обессилел и боялся людей: киевлянка привязала свою собаку в парке и уехала за границу

17:20

В Украине случилось сильное землетрясениеВидео

16:51

Романа Цимбалюка вызывают в прокуратуру Москвы за "разжигание ненависти" к россиянам

16:36

Первый пошел: украинца посадили в тюрьму за подделку Covid-сертификатовВидео

16:28

"В капроновых колготках и без трусов": фанаты высмеяли Олю Цибульскую за безвкусный наряд

16:23

Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в ДиеВидео

16:14

Просила отпустить, но он не слушал: в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру

Реклама
16:11

"Большая стройка" на "Николаевской Ривьере": дорога между курортами будет современной и экологичной

16:00

Пришли за зарплатой, а ушли с разбитой головой: в Черкасской области бизнеследи избила девушку вазой

15:54

Магнитные бури в декабре 2021: как пережить День святого Николая и РождествоВидео

15:37

Гороскоп на 2022 год для Козерогов: успех в деньгах, крепкие отношения и лучшие дниВидео

15:35

Alyona Alyona в кокетливом леопардовом халатике впервые показала лицо своего бойфренда

15:10

Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину

15:01

В ВР оценили инициативу украинских айтишников, рекламирующих вакцинацию

14:47

Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеВидео

14:45

Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022Видео

14:32

"Укрзализныця" поднимает стоимость проезда: цены на билеты "взлетят" с 10 декабряВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять