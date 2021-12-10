Вкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья суп

Диетолог также рекомендует добавлять в суп исключительно свежие продукты и овощи "из грядки".
Эксперт по питанию Лорен Манакер назвала идеальный домашний суп, который улучшает пищеварение и помогает сохранить стройные формы фигуры.
По ее словам, идеальным для организма является чечевичный суп, пишет Eat This, Not That!
Диетолог утверждает, что такой суп способствует снижению уровня холестерина в организме.
"Чечевица богата полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и клетчатка, поэтому ее употребление может помочь снизить уровень холестерина", – убеждена диетолог.
Манакер также рекомендует добавлять в суп исключительно свежие продукты и овощи "из грядки". Например, картофель, морковь и капусту.
Читайте такжеПоследствия могут быть ужасными: каким ни в коем случае не должен быть завтракНапомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.
Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.
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