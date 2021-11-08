Лучше, чем свежие фрукты: диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта

Некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты / Фото suhofrukti.ub.ua

Самыми полезными и питательными сухофруктами являются изюм, курага, финики и чернослив. Об этом сообщила диетолог Людмила Микитюк, пишет РИА Новости.

По ее словам, в этих сухофруктах в трое больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах. А также они могут удовлетворить больший процент рекомендуемой суточной нормы полезных веществ.

"Изюм содержит много калия, витаминов группы В, благодаря чему способен снижать артериальное давление, а также уменьшить воспалительный процесс в организме. Чернослив − естественное слабительное. Также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К, является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и помогает бороться с остеопорозом", − отметила специалист.

В частности, финики богаты железом, калием, клетчаткой и лидируют среди антиоксидантов.

Курага богата клетчаткой, калием, витаминами А и С. Она полезна для профилактики заболеваний глаз и обеспечивает 47% суточной нормы витамина А.

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Напомним, ранее сообщалось, что употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также ранее эксперт обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению.

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