Диетолог назвала самый низкокалорийный и сытный завтрак: вкус невероятный, а польза удивительная

Вкусный и сытный завтрак на быструю руку / pixabay.com

Исследователи выяснили, если на завтрак употреблять яйца, то можно потерять, как минимум 300 калорий в день. Ведь этот продукт способствует насыщению и утоляет чувство голода не менее, чем на четыре часа.

Исходя из этого, американская диетолог Лорен Манакер составила самый полезный и низкокалорийный завтрак богатый таким необходимым организму белком.

"Яйца являются классической пищей для завтрака неспроста: это диетический и питательный продукт, который предоставит вам естественный заряд полезных веществ", - утверждает диетолог.

По ее словам, наибольшее количество питательных веществ содержится в белке. Но и желток тоже полезен.

Одно яйцо обладает 70 калориями и множеством витаминов и минералов, укрепляющих клетки организма. В яйце есть хорошие жиры и шесть грамм белка, который восстанавливает и наращивает мышцы.

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А вот сахара и углеводов в яйцах нет, поэтому - это первоклассная еда для похудения, которая кроме всего способствуют насыщению.

"Австралийское исследование 2020 года, где людям с лишним весом и ожирением давали один из двух завтраков: яйца и тосты или хлопья с молоком и апельсиновым соком, в течение двух дней с промежутком в неделю, подтверждает это. А вот те, кто завтракал преимущественно углеводами, уже мечтали о подкреплении", - подчеркнула Манакер.

Манакер утверждает, что яйца - один из лучших источников веществ для здоровья мозга.

Питательный и в то же время полезный завтрак от Манакер - омлет, приготовленный из двух яиц, обжаренных овощей и сыра

Сочетание сыра и белка укрепляет кости, а цельнозерновые тосты обогатят рацион клетчаткой и углеводами. Все это можно дополнить чашкой зеленого чая, который содержит кофеин и антиоксиданты, и ½ грейпфрута, в котором есть фолат и витамин С.

Напомним, ранее индийский диетолог Пуджа Махиджа назвала пять вредных привычек на голодный желудок. Она призвала отказаться от употребления чая и кофе сразу после пробуждения и не спорить с близкими.