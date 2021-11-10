Диетолог назвала продукты, способные противостоять коронавирусу

Продукты могут уберечь от коронавируса / ua.depositphotos.com/

Доктор медицинских наук Маргарита Королева утверждает, что животные и нерафинированные растительные жиры обязательно должны быть в рационе во время пандемии коронавируса.

По словам специалиста, богатые ими продукты обладают противовоспалительной защитой и противостоят распространению вируса.

В частности, речь идет о масло гхи, которое рекомендуется употреблять по 1,5-2 чайные ложки в день.

Также куриное или перепелиное яйцо на завтрак также является хорошим источником жирорастворимых витаминов A, D и E. А еще - в первой половине дня хорошо съедать кусочек сала, а в течение дня - орехи и семена.

Кроме того, во время пандемии коронавируса необходимо употреблять рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.

Напомним, ранее сообщалось, что употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также ранее эксперт обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению.