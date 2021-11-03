Диетолог рассказала о страшной опасности хурмы

Хурму нужно есть правильно / Фото из открытых источников

Употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на врача-эндокринолога и диетолога Полину Королеву.

"Хурма содержит трудноперевариваемые пищевые волокна, а также дубильные вещества (танины), поэтому при недостаточной секреторной функции желудка может сформироваться фитобезоар – плотный клубок из растительных волокон", – говорит эксперт.

Специалист утверждает, что хурму не стоит выбирать в качестве десерта после обеда или ужина и не употреблять на ночь. В таком случае она может спровоцировать тяжесть и дискомфорт в желудке.

Также злоупотреблять ягодой не рекомендуется детям, пожилым людям и тем, кто страдает сахарным диабетом.

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Интересное о хурме

Хурму выращивают по всему миру в тропическом и умеренном климате. Но родиной ягоды считается Китай.

В этом фрукте множество витаминов и микроэлементов.

Она полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии и восполнения дефицита йода.