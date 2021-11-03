Диетолог рассказала о страшной опасности хурмы

Хурма полезна, однако не для всех.
Употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.
Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на врача-эндокринолога и диетолога Полину Королеву.
"Хурма содержит трудноперевариваемые пищевые волокна, а также дубильные вещества (танины), поэтому при недостаточной секреторной функции желудка может сформироваться фитобезоар – плотный клубок из растительных волокон", – говорит эксперт.
Специалист утверждает, что хурму не стоит выбирать в качестве десерта после обеда или ужина и не употреблять на ночь. В таком случае она может спровоцировать тяжесть и дискомфорт в желудке.
Также злоупотреблять ягодой не рекомендуется детям, пожилым людям и тем, кто страдает сахарным диабетом.
Интересное о хурме
Хурму выращивают по всему миру в тропическом и умеренном климате. Но родиной ягоды считается Китай.
В этом фрукте множество витаминов и микроэлементов.
Она полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии и восполнения дефицита йода.