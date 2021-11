Диетолог составила вкусный и эффективный завтрак для похудения

На завтра хорошо есть омлет / goodfon.ru

Американский диетолог Бренда Пералта составила идеальный завтрак для похудения, пишет Eat This, Not That!.

По словам специалиста, утром организм нуждается в сытной комбинации белка и клетчатки.

"Белок - лучшее питательное вещество, которое можно добавлять в рацион, когда пытаешься сбросить вес и сохранить плоский живот", - утверждает Пералта.

Клетчатка хороший вариант при похудении, так как она способствует пищеварению и надолго приглушает чувство голода.

В связи с этим, диетолог советует на завтрак есть омлет или яичницу-болтунью. Однако лучше всего дополнять это блюдо овощами.

Хорошо с яйцами на диете сочетаются цукини, помидоры, стручковый перец и шпинат.

Также утром полезно есть фрукты или ломтик цельнозернового хлеба, к примеру, с авокадо.

