Диетолог составила вкусный и эффективный завтрак для похудения

Утром необходима комбинация пищи.
Американский диетолог Бренда Пералта составила идеальный завтрак для похудения, пишет Eat This, Not That!.
По словам специалиста, утром организм нуждается в сытной комбинации белка и клетчатки.
"Белок - лучшее питательное вещество, которое можно добавлять в рацион, когда пытаешься сбросить вес и сохранить плоский живот", - утверждает Пералта.
Клетчатка хороший вариант при похудении, так как она способствует пищеварению и надолго приглушает чувство голода.
Читайте такжеДиетолог назвала необычный продукт для снижения давленияВ связи с этим, диетолог советует на завтрак есть омлет или яичницу-болтунью. Однако лучше всего дополнять это блюдо овощами.
Хорошо с яйцами на диете сочетаются цукини, помидоры, стручковый перец и шпинат.
Также утром полезно есть фрукты или ломтик цельнозернового хлеба, к примеру, с авокадо.
Напомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.
Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.
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