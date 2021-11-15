В моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий мороз

Мода зима 2022 хороша тем, что, наконец, мы можем красиво и стильно одеваться. Несмотря на то, что пандемия не закончилась, вещи уже не висят сиротливо в наших шкафах. Конечно, мы все еще отдаем предпочтение удобству и универсальности, но уже не готовы денно и нощно носить домашнюю одежду.

Более того, нам внезапно стало важно, чтобы верхняя одежда соответствовала последним тенденциям, и модные пуховики 2022 женские в этом списке оказались на первом месте, ведь вот-вот снег и морозы станут повседневной реальностью.

Женские пуховики в последние несколько лет не выходят из моды, так как очень удобные, в них тепло, и их легко сочетать с любой одеждой. К тому же, на фоне других вариантов зимней верхней одежды они не кусаются в цене, а выглядят стильно и эффектно! И их совершенно не портит излишняя мешковатость, объем и слегка примитивный силуэт, ведь пуховики любят не за это!

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Самые модные расцветки – яркие и сочные, а также металлик. Особого внимания заслуживают классические черный, бежевый, белый и верблюжий цвета.

В сезоне зима 2021-2022 нас ждет ошеломляющий выбор пуховиков. В частности, дизайнеры создали для нас множество элегантных моделей, которые вполне могут конкурировать с пальто.

Кроме того, женские пуховики оверсайз пока не собираются покидать вершину модного Олимпа, и если в прошлом году вы что-то похожее уже приобрели, то можете смело продолжать наслаждаться этой красотой.

Правда, стильные пуховики оверсайз 2022, как и другие модели, впечатляют дизайном – они украшены надписями, рисунками, блестящими элементами и даже искусственным мехом.

Пуховики зима 2021 2022 / Instagram

Также в тренде короткие пуховики зима 2021 2022, которые станут находкой для молодежи. Если вам любое море по колено и не страшны никакие морозы, лишь бы продемонстрировать свою фигуру, тогда вы будете от них в восторге, ведь в продаже можно найти горы ярких и неординарных вариантов и капюшоном или эффектным большим воротником. Писк сезона - пуховики короткие женские с мехом.

Пуховики зима 2021 2022 / Instagram

Удлиненные женские пуховики зима 2021-2022 в виде пальто станут спасением для тех, кто обожает прятаться от мороза максимально – в них будет тепло и уютно в любую погоду. А еще пуховики макси давно завоевали сердца многих женщин элегантного возраста – помимо того, что они отлично согревают, в них легко получается выглядеть модно и стильно.

Пуховики зима 2021 2022 / Instagram

Модные пуховики зима 2021-2022 – это и стеганые модели, оригинально и неповторимо прошитые вдоль и поперек. Стеганые пуховики только набирают армию поклонниц, но даже не сомневайтесь – в ближайшие несколько сезонов именно они будут главными на передовой Моды, поэтому рискуйте и смело инвестируйте именно в них. Их главным преимуществом является то, что на фоне мешковатых "сестер", они более изящные. Некоторые модели идут с поясом и визуально напоминают платье, а это для зимы – что-то невероятное и божественное!

Пуховики зима 2021 2022 / Instagram

В этом сюжете можете узнать, какие пальто советует носить дизайнер Елена Голец:



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