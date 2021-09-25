В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты

Осень уже продемонстрировала нам свою мощь, и разбудила в нас сильное желание утепляться – выйти без шапки на улицу становится невозможно! Первые холодные дожди смыли все наши иллюзорные мысли о лете – о нем остались только воспоминания. Теперь наши взоры устремлены только вперед, и наша главная цель – легко перезимовать, и чтобы в холодную пору мы выглядели превосходно, радовались жизни и… не мерзли! Мы не можем ничего сказать о настроении, которое у вас будет этой осенью и зимой, но модные шапки 2021 2022 вас точно приятно удивят и подарят такое приятное чувство уюта!

При этом не спешите делать ревизию в своем гардеробе и прощаться с вариантами, которые вы носили в прошлом сезоне.

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Дело в том, что модные головные уборы 2022 – это микс из уже привычных моделей, которые мы успели полюбить и носили в последние несколько сезонов, и необыкновенных новинок, которые без преувеличения покорят самые требовательные сердца!

Правда, когда на улице властвуют "минусы", единственное, что имеет значение – это то, насколько женская модная шапка согревает.

Тем не менее, осень и зима не всегда экстремальные, поэтому вам просто не обойтись без красивой модели, которая будет вызывать у вас восторг, и которую вы будете носить с удовольствием.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие модные шапки 2022 женские заслуживают особого внимания в этом осенне-зимнем сезоне, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы для понимания трендов без лишних слов.

Женские головные уборы осень-зима 2021 2022: на что обратить внимание

В моде меховые шапки женские

Если вы внимательно следите за модой, то должны были заметить, что уже несколько лет подряд мех в тренде: он украшал сумки и обувь. Поэтому морально все уже были готовы к тому, что женские шапки меховые окажутся на вершине Моды. Современные модели зимних шапок из искусственного меха подкупают оригинальностью и изяществом.

В частности, в фантастическом показе коллекции Givenchy осень-зима 2021 2022 увидите необыкновенные меховые шапки с козырьком:

Хит сезона – вязаные шапки 2021-2022

Этой осенью и зимой можете смело продолжать носить вязаные шапочки – маленькие и не очень. Чем проще модель – тем лучше. Повседневные, теплые и очень практичные модели без претензии на шик и экстравагантность - это самые популярные зимние шапки женские.

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В показе коллекции Altuzarra осень-зима 2021 2022 найдете модные вязаные шапки для женщин, от которых сложно оторвать взгляд:

В моду врывается кепи-картуз женский

Все поклонницы легендарного Куджо Джотаро из популярного аниме "Невероятные приключения Джо Джо" будут в этом году счастливы, ведь в тренды выбились шапки, очень напоминающие головной убор их кумира.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить"Эти шапки называют по-разному – кепи, картуз, фуражка, кашкет и берет с козырьком, но в любом случае в их основе – мужская шапка, которая женщине добавляет особого шарма.

Картузы необыкновенной красоты найдете в показе коллекции одежды Etro осень-зима 2021 2022:

Снуд и балаклава в тренде

Эти женские шапки зима 2022 станут спасением для тех, кто обожает универсальные вещи. Их можно носить просто как шарф, если вдруг потеплело, и можно легко накинуть на голову, если внезапно поднялся холодный ветер. А некоторые модели даже прикроют рот в сильную стужу.

В показе сказочной коллекции одежды Miu Miu осень-зима 2021 2022 найдете потрясающие и очень теплые женские шапки снуд.

Модные головные уборы 2021-2022: какие еще шапки в тренде

В моду вернулись шапки ушанки женские.

В моду вошли шапки ведра в стиле 90-х.

Ранее сообщалось о том, что модные пальто осень-зима 2021 2022 можно сочетать с любой одеждой, и это обязательно вас порадует. В тренде как удлиненные варианты, так и модели чуть ниже колена, которые добавляют образу изящества. Также в моде черное пальто и модели в клетку.