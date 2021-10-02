Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег

Осень продолжает раскручивать нас в своем меланхоличном танце, и чем дальше, тем больше грустных дней нас ждет, поэтому самое время искать вдохновение и удобную обувь 2021-2022, в которой несмотря ни на что можно будет гулять сколько угодно и куда угодно!

И ее величество Мода осень-зима 2021 2022 наши "молитвы" услышала – наконец-то впервые за много лет наступает покой. Конечно, женская обувь на каблуке никуда не исчезла и никто не призывает ее забыть, но она стала настолько удобной, что смело можно записывать ее в друзья, с которыми не захочется расставаться ни днем, ни ночью, ни в дождь, ни в снег.

Без преувеличения можно сказать, что тенденции женской обуви осень-зима 2021 2022 настолько идеальны, что вы захотите их искать уже сегодня.

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В частности, в моде квадратный каблук, который станет настоящим спасением для тех, кому нужно много времени проводить на ногах. В то же время ушли в прошлое филигранные ботильоны – даже не пытайтесь их носить в этом сезоне! На первое место вышел функционал, и всем это безумно нравится.

Мы сегодня расскажем вам о том, какая женская обувь осень 2021 заслуживает внимания больше всего, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022: на что обратить внимание

Модные лоферы с белыми носками

Модная обувь осень-зима 2022 удивит вас: потому что невозможно спокойно реагировать на яркий тренд сезона, в основе которого темные лоферы и белые носки. Да, где-то такое мы уже видели – это вполне в духе уродливых папиных сандалий и кроссовок.

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022 / Instagram

Возможно, вам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть носить лоферы с белыми носками, но когда вы отпустите все свои предрассудки, то будете в восторге от такого дуэта!

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентамиЭта обувь визуально очень похожа на мужскую, поэтому хорошо контрастирует с женской одеждой – в этом ее прелесть, ведь в итоге образ получится незабываемым. В целом лоферы женские 2021 можно носить с любой одеждой, и это делает их незаменимыми в осенне-зимнем сезоне!

Подобное сочетание можно увидеть на показе коллекции одежды Celine осень-зима 2021 2022:

Ковбойские сапоги осень 2021

Как правило, когда приходит осень, наше сердце не может устоять перед сапожками в стиле Дикого Запада. В такой обуви мы становимся немного романтичными, нам хочется много гулять, и, конечно же, экспериментировать: в сочетании с юбкой эти модные сапоги кажутся изящными, а джинсы делают их дикими. Модный цвет обуви осень 2021 в стиле вестерн – черный и коричневый. Но если вам хватает смелости, тогда ищите необыкновенные и безумно привлекательные сапоги с принтами животных, яркими цветами или металлическими акцентами.

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Боевые ботинки все еще в моде

Уже несколько сезонов подряд боевые ботинки женские находятся на передовой Моды. Лучшего компаньона для депрессивных дождливых дней вы вряд ли найдете. Как правило, это крепкие, не слишком высокие и преимущественно черные ботинки на шнуровке с привлекательной подошвой. Некоторые модели имеют небольшие карманы в области икр - это усиливает грубое впечатление.

Как следует из названия, в основе боевых ботинок обувь для солдат. Но в повседневной жизни лучше всего пытаться смягчить образ: для этого грубые ботинки женские осень-зима 2021 2022 комбинируем с юбками или платьями миди.

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022 / Instagram

Крепкие ботинки челси – хит сезона

В прошлом году ботинки челси "расцвели", словно цветы после теплого дождя. В частности, изменился их дизайн: появилась платформа XXL и эффектная рельефная подошва. Визуально модные ботинки челси осень-зима 2021 2022 напоминают боевые ботинки, только без шнуровки – вместо них идут эластичные вставки сбоку.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красотыЦветовая гамма в этом году стала шире: помимо черных и бежевых ботинок челси, особого внимания заслуживают красочные модели с контрастной подошвой.

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022 / Instagram

Ранее сообщалось, в моду на осень 2021 зиму 2022 возвращаются ботфорты и потрясающие сапоги с цепочками - вы можете быть уверены, что переживете холодное время года стильно и тепло!