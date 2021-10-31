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В моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красоты

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 октября 2021, 06:01

Если ищете, в чем пройти зиму эффектно, то модные искусственные шубы, пальто и куртки – именно то, что вам нужно. Они поднимут ваш стиль на новый уровень!

  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram
  • Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
    Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 Instagram

Чем ближе холода, тем заметнее становится неповторимая модная тенденция сезона осень-зима 2021 2022 – верхняя одежда из искусственного меха. Чтобы кто ни говорил, но современные женщины не готовы выбросить из своей жизни шубы – кажется, в холодную пору мех делает их более мягкими, грациозными и соблазнительными. И да, отказываться от этой "большой любви" вовсе не обязательно, ведь на передовой моды оказался экомех необыкновенной красоты.

Стильные шубы из искусственного меха зима 2022 настолько роскошные, восхитительные и неповторимые, что вы навсегда забудете о натуральном мехе. Многие женщины обожают эко мех за удивительные сочные и нежные краски, которые разливаются на нем – кажется, наши детские мечты о сказочных шубках просто стали реальностью, и от этого все в восторге.

Если ищете, в чем пройти зиму эффектно и незабываемо, то модные искусственные шубы 2022 – именно то, на чем советуем остановить свой выбор. Особого внимания заслуживают модели миди – они станут находкой для тех, кому нравится зимой носить юбки или платья. Ко всему прочему, в шубе вам точно не страшны никакие погодные испытания, поэтому в мороз и стужу вам будет тепло, и вы точно будете выглядеть гламурно.

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Если прошлой зимой модницы выбирали экошубы скорее классических цветов, то в этом сезоне самый горячий тренд — цветной мех!

Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 / Instagram

Если ваш стиль – более свободный и даже спортивный, то специально для вас созданы феерические куртки женские из искусственного меха с капюшоном или без. Как правило, они все укороченные, что, несомненно, понравится всем тем, кто хочет сделать акцент на линии талии.

Идеально короткая женская куртка из искусственного меха с капюшоном сочетается с брюками с высокой талией - это визуально удлиняет ноги!

Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 / Instagram

Немного дерзкое настроение вам подарит куртка бомбер из искусственного меха женская – в ее основе эффектный воротник, молния и манжеты. Модный женский бомбер зима 2021 2022 дополнит множество стильных образов.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красотыБолее грубый и интересный вариант – байкерская меховая куртка искусственная. В данном случае эко мех идет на подкладке, и он также украшает куртку вдоль внешних швов. В сочетании с джинсами получите неповторимое сочетание, которое очарует всех вокруг.

Пальто из искусственного меха станут украшением для тех, кто ценит элегантность. Ее величество Мода осень-зима 2021 2022 широко распахнула двери для пальто тедди – судя по всему, они будут в трендах не один сезон, поэтому смело можете инвестировать в них.

Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022
Модная верхняя одежда из искусственного меха 2021-2022 / Instagram

В нашем сюжете можете узнать, какая верхняя одежда зима 2021-2022 заслуживает особого внимания по мнению украинского дизайнера Андре Тана:

Читайте такжеСамые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые в стужу будут нас вдохновлять и исцелятьРанее сообщалось, в моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться. Правда, за свою многолетнюю историю куртки бомберы немного изменились, и сегодня они впечатляют громадными размерами, феерическими узорами и изящными силуэтами.

viber
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