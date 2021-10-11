В моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душу

Зиму можно полюбить хотя бы за то, что в эту холодную пору мы носим роскошные, немного волшебные и очень красивые шарфы. Именно в это время у каждой женщины появляется отличная возможность показать свой стиль и умение играть с оттенками и пропорциями.

Это в жару можно спрятаться за одним эффектным платьем, а холод требует внимания к каждой детали, он предпочитает многослойность, и словно верхушка елку, каждый образ должен украшать шарф женский зимний.

Модные шарфы женские 2021 могут стать не только изюминкой образа, но и его главным элементом. Кроме того, они легко добавляют своим обладательницам очарования и харизмы: нужно только найти ту модель, которая подойдет вам, словно недостающая часть пазла.

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При этом не стоит дарить свою любовь какой-то одной модели и "выжимать из нее все соки" - несколько вариантов станут отличной базой для создания множества стильных образов. Более того, так как модные шарфы осень-зима 2021 все время снаружи, то это вопрос не столько об эстетике, сколько о практичности.

Несмотря на то, что модные женские шарфы 2021 ушли не слишком далеко от тенденций прошлого год, тем не менее, удивиться тоже будет чему. Но если говорить о материалах, то в вашем гардеробе точно должны быть тонкие кашемировые шарфы, которые согреют прохладным осенним днем, и объемные вязаные шарфы женские для зажигающих зимних ансамблей.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие вязаные шарфы в моде, а также о популярных кашемировых изделиях. В нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы для вдохновения и быстрого понимания трендов.

Модные женские шарфы 2021 2022 – на что обратить внимание

Модные вязаные шарфы 2021

Особого внимания грядущей зимой заслуживают объемные вязаные шарфы оверсайз с бахромой из длинной нити. Не проходите мимо моделей с красивой объемной вязкой, необычным переплетением ниток и оттенков – это ваш шанс подчеркнуть свою индивидуальность. Их можно носить с пальто, куртками и дубленками.

Читайте такжеВ моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбитьсяШарфы вязаные объемные и снуды оверсайз – это то, без чего мода осень-зима 2021 2022 немыслима, поэтому если стоите на пороге обновления гардероба, начните это дело с них.

Модные женские шарфы 2021 2022 / Instagram

Модные кашемировые шарфы 2021 2022

Для тех, кто ищет варианты, которые способны наиболее тонко передать настроение, а также подчеркнуть креативность и особый вкус, находкой станут кашемировые шарфы. Конечно же, классические монохромные модели подкупают своей универсальностью, ведь их можно сочетать с любой одеждой. Но кашемировые шарфы с принтами – это настоящая магия, ведь клетка, полоска, абстракция смотрятся очень изысканно и незабываемо.

Кроме того, на вершину Моды вырвались однотонные палантины и всевозможные вариации с клетчатым рисунком, а также модели с кокетливой бахромой.

Модные женские шарфы 2021 2022 / Instagram

Модные цвета шарфов 2021-2022

В сезоне осень-зима 2021-2022 наиболее актуальные цвета шарфов – это фуксия, бледная роза, желтый, ярко-красный, ярко-зеленый, голубой, темно-синий, фиолетовый и бордовый. Что касается пастельных тонов, то они, естественно, актуальны, ведь никогда не выходят из моды.

Модные женские шарфы 2021 2022 / Instagram

Особого внимания заслуживают сочетания ярких насыщенных тонов с нейтральными полутонами, которые могут встретиться как в клетчатых, полосатых, так и в хаотичных фантазийных принтах на шарфах зима 2022.

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