В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозы

То, какие юбки в тренде, напрямую зависит от того, как мы живем. Это доказали еще в 1926 году – именно тогда "индекс длины юбки" начал свое существование. Что это означает? Все просто: когда в жизни все чудесно и нет глобальных экономических проблем, то женщины с радостью носят мини-юбки, а когда экономика на грани краха, и в воздухе витает неопределенность и страх, то в моду врываются длинные юбки.

Конечно, тут и не поспоришь, ведь кому хочется выглядеть вызывающе и показывать ноги в то время, когда над головой сгущаются темные кризисные тучи? Поэтому в сложные времена женские короткие юбки, которые будоражат фантазию, становятся неуместными.

Судя по последним модным тенденциям и длине юбок на зиму 2021-2022, нас вероятнее всего ждут нестабильные экономические времена. Самые модные юбки зима 2022 – это варианты начиная от чрезвычайно коротких до безумно длинных.

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Подобно кораблю, который попал в шторм в океане, модные юбки осень-зима 2021 2022 переменчивы. Поэтому и длинные, и короткие варианты закружились в неугомонном "модном танце", и только время все расставит на свои места.

В показах коллекций одежды известных домов моды на эту осень и зиму мы видели очень короткие юбки, которые максимально открывают ноги. В то же время мы также видели много изделий длиной до щиколотки и даже до пола – даже не сомневайтесь, в грядущем холодном сезоне юбки в пол будут повсюду!

Конечно же, самое лучшее, что вы можете сделать, это инвестировать в короткую и длинную юбку, и носить их в зависимости от настроения.

Модные юбки осень-зима 2022 – на что обратить внимание

В эту холодную пору теплая вязаная или трикотажная юбка просто обязана появиться в вашем гардеробе, так как она подходит на все случаи жизни и позволяет немного отдохнуть от джинсов и брюк. В частности, эта теплая юбка станет находкой для тех, кто ищет стильную одежду для офиса: она отлично сочетается с пальто, рубашкой и парой сапог. А если добавите эффектную блузку или свитер, то получите идеальный вариант для свидания. Более того, все те, кто работает в это время дома, тоже будут в восторге от вязаной юбки, ведь в ней очень уютно.

Модные юбки зима 2022 / Instagram

При этом силуэты юбок могут быть самыми разными – тут исходите из того, какой больше всего подходит именно вам. В тренде и асимметричные модели, и варианты в складку, и модели карандаш. Особого внимания заслуживают модели "полусолнце", которые добавляют фигуре женственности.

Что касается расцветок, то классические оттенки, конечно же, вне конкуренции. Но если вы хотите всех поразить, то юбка длинная теплая цвета фуксии, синего или фиолетового неба, зеленого мха или шоколада растопит ваше сердце.

Роскошные теплые юбки найдете в показе коллекции одежды Chanel осень-зима 2021 2022:

Кроме того, мода осень-зима 2021 2022 подготовила нам еще один сюрприз – юбки-гофре. Длинные плиссированные юбки многим модницам нравятся за то, что они отлично маскируют любые недостатки фигуры. Вот почему почти каждая женщина в такой юбке чувствует себя уверенно.

Модные юбки зима 2022 / Instagram

Модная юбка-гофре 2021 2022 – это и вариант из искусственной кожи, и модели из трикотажа, и все они станут настоящим спасением для романтичных натур.

Красивые и теплые длинные юбки можете найти в показе коллекции одежды Chloe осень-зима 2021-2022:

Длинные юбки в клетку из плотных материалов всегда завораживают. Они просто созданы для осени и зимы, поэтому во всем мире у них огромная армия поклонниц. Клетчатые юбки ко всему прочему еще и очень эффектные, благодаря чему в них вам легко удастся сразить всех наповал. Более того, модные юбки в клетку 2021 2022 являются отличной базой для создания множества нетривиальных образов.

Подробнее о том, как носить юбки осенью и зимой, смотрите в сюжете:



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