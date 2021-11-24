В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит Бардо

Если хотите в зиму 2021-2022 войти красиво и эффектно, словно королева, то потрясающие женские сапоги выше колена на каблуке уже готовы составить вам компанию. В последние несколько сезонов их заносило на вершину моды, но растопить женские сердца и завоевать их любовь им не удавалось. И вот, на порозе холодной поры, ботфорты официально вернулись в моду.

Наконец-то можно отбросить все условности, выйти на улицу и почувствовать себя женщиной – сильной или слабой, но обязательно привлекательной и соблазнительной. Ботфорты зимние на каблуке пришли к нам, как утешение после утомительных карантинных ограничений, в которых самая модная обувь – домашние тапочки и кроссовки.

Сейчас зимние ботфорты можно чудесно сочетать с юбками и платьями, поэтому не спешите прощаться со своими любимыми легкими нарядами! Этой зимой вы сможете не раз удивить окружающих стильным образом и насладиться чувством, что вы – шикарная женщина. И это не высокие слова! Ботфорты выше колена сразу, как только их одевают, дарят неописуемое чувство уверенности в себе.

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Однако, нужно немного смелости, чтобы носить эти модные сапоги 2022 женские. Да, они нравятся многим, и о них наверняка в душе мечтает каждая женщина. Но на покупку даже сейчас решаются только те, кому безразлично чужое мнение, и кто привык быть в центре внимания.

Несмотря на то, что модные ботфорты зима 2022 вряд ли удивят кого-то своей высотой и дизайном, они все еще находятся в плену заблуждений. Чувственные и притягательные, они покоряют с первого взгляда. Но многим кажется, что раз они практически полностью закрывают ноги, то их можно носить только с короткими юбками. Это огромное заблуждение!

Модные ботфорты зима 2022 / Instagram

На самом деле, модные сапоги зима 2022 выше колена вполне уместно сочетать и с длинными юбками. Кроме того, не имеет значения и то, какие у вас ноги – длинные или короткие. На самом деле каждая женщина может позволить себе носить ботфорты.

Единственное, на что следует обратить внимание при выборе сапог – это цвет. Модные сапоги 2021-2022 светлых оттенков визуально добавляют ногам объема, а темные делают их стройными.

При этом все те, кто ни за что на свете не променяет удобство на красоту, тоже найдут для себя подходящую модель. Дело в том, что сейчас в тренде и зимние ботфорты на тракторной подошве. Стильные и современные, ботфорты на массивной подошве поднимут ваш стиль на новый уровень.

Модные ботфорты зима 2022 / Instagram

Модные женские сапоги 2022 выше колена с мехом или ботфорты чулки, изящные варианты на каблуке или на тракторной подошве, - все они берут начало в далеких 60-х, когда их вознесли до небес знаменитая французская красавица Брижит Бардо и английская актриса Джейн Биркин. И, несмотря на то, что уже утекло немало времени, ботфорты до сих пор излучают особый шарм и действуют на всех, словно магнит.

Подробнее о том, как карантин изменил моду, в этом сюжете рассказал известный дизайнер Андре Тан:

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