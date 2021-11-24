УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит Бардо

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 ноября 2021, 06:02

Модные сапоги зима 2022 нравятся многим, и о них мечтают почти все женщины. Но на покупку решаются только те, кому безразлично чужое мнение.

  • Модные ботфорты зима 2022
    Модные ботфорты зима 2022 Instagram
  • Модные ботфорты зима 2022
    Модные ботфорты зима 2022 Instagram
  • Модные ботфорты зима 2022
    Модные ботфорты зима 2022 Instagram
  • Модные ботфорты зима 2022
    Модные ботфорты зима 2022 Instagram
  • Модные ботфорты зима 2022
    Модные ботфорты зима 2022 Instagram
  • Модные ботфорты зима 2022
    Модные ботфорты зима 2022 Instagram
  • Модные ботфорты зима 2022
    Модные ботфорты зима 2022 Instagram
  • Модные ботфорты зима 2022
    Модные ботфорты зима 2022 Instagram

Если хотите в зиму 2021-2022 войти красиво и эффектно, словно королева, то потрясающие женские сапоги выше колена на каблуке уже готовы составить вам компанию. В последние несколько сезонов их заносило на вершину моды, но растопить женские сердца и завоевать их любовь им не удавалось. И вот, на порозе холодной поры, ботфорты официально вернулись в моду.

Наконец-то можно отбросить все условности, выйти на улицу и почувствовать себя женщиной – сильной или слабой, но обязательно привлекательной и соблазнительной. Ботфорты зимние на каблуке пришли к нам, как утешение после утомительных карантинных ограничений, в которых самая модная обувь – домашние тапочки и кроссовки.

Сейчас зимние ботфорты можно чудесно сочетать с юбками и платьями, поэтому не спешите прощаться со своими любимыми легкими нарядами! Этой зимой вы сможете не раз удивить окружающих стильным образом и насладиться чувством, что вы – шикарная женщина. И это не высокие слова! Ботфорты выше колена сразу, как только их одевают, дарят неописуемое чувство уверенности в себе.

Реклама

Однако, нужно немного смелости, чтобы носить эти модные сапоги 2022 женские. Да, они нравятся многим, и о них наверняка в душе мечтает каждая женщина. Но на покупку даже сейчас решаются только те, кому безразлично чужое мнение, и кто привык быть в центре внимания.

Несмотря на то, что модные ботфорты зима 2022 вряд ли удивят кого-то своей высотой и дизайном, они все еще находятся в плену заблуждений. Чувственные и притягательные, они покоряют с первого взгляда. Но многим кажется, что раз они практически полностью закрывают ноги, то их можно носить только с короткими юбками. Это огромное заблуждение!

Модные ботфорты зима 2022
Модные ботфорты зима 2022 / Instagram

На самом деле, модные сапоги зима 2022 выше колена вполне уместно сочетать и с длинными юбками. Кроме того, не имеет значения и то, какие у вас ноги – длинные или короткие. На самом деле каждая женщина может позволить себе носить ботфорты.

Единственное, на что следует обратить внимание при выборе сапог – это цвет. Модные сапоги 2021-2022 светлых оттенков визуально добавляют ногам объема, а темные делают их стройными.

При этом все те, кто ни за что на свете не променяет удобство на красоту, тоже найдут для себя подходящую модель. Дело в том, что сейчас в тренде и зимние ботфорты на тракторной подошве. Стильные и современные, ботфорты на массивной подошве поднимут ваш стиль на новый уровень.

Модные ботфорты зима 2022
Модные ботфорты зима 2022 / Instagram

Модные женские сапоги 2022 выше колена с мехом или ботфорты чулки, изящные варианты на каблуке или на тракторной подошве, - все они берут начало в далеких 60-х, когда их вознесли до небес знаменитая французская красавица Брижит Бардо и английская актриса Джейн Биркин. И, несмотря на то, что уже утекло немало времени, ботфорты до сих пор излучают особый шарм и действуют на всех, словно магнит.

Подробнее о том, как карантин изменил моду, в этом сюжете рассказал известный дизайнер Андре Тан:

Вам может быть интересно:

viber
новости моды модные сапоги мода осень-зима 2021-2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в домНикогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в дом Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьГороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грусть Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуПопулярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущу Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу День ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к праздникуДень ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к празднику
06:49

Трагедия в Уокешо: возросло число жертв наезда авто на участников парада, погиб 8-летний мальчик

06:26

Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021Видео

06:05

Газовый шантаж России: стоит ли Украине рассчитывать на новый контракт по транзитумнение

06:02

В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоФотоВидео

05:51

Путин нападет на Украину до февраля: эксперт рассказал, что может остановить РФВидео

Реклама
05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулетики из кабачков с сыромВидео

05:22

Заморозит до -15°, наметет сугробы: Украину атакует снежный АрмагеддонВидео

05:10

Как с пользой использовать цитрусовую кожуру: пригодится не только в кулинарии

04:43

Какой напиток быстро состаривает мозг - ответ ученых

04:35

Надежда Мейхер с голыми ягодицами засветила пикантную татуировку

04:00

Как правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистоте

03:58

Эксперт озвучила список масел, на которых запрещено жаритьВидео

03:43

В России 90-летняя женщина сама себе сделала операцию, не дождавшись врачейВидео

03:15

"Зажатый, с комплексами, постоянно врет": журналист рассказал о встрече с Путиным

02:38

Названы основные признаки того, что следует пить меньше воды на ночь

02:35

Экс-ВИА Гра Миша Романова в прозрачном боди засветила свою "штучку" и бесконечно длинные ноги

01:52

Внебрачная дочь Путина засветила своего партнера: в РФ рассказали о ее новом бизнесеВидео

01:08

Медики советуют ходить по дому обнаженным: в чем причинаВидео

00:23

Эксперт рассказала, что будет с телом, если каждый день грызть арахис

00:12

Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

Реклама
23 ноября, вторник
23:57

В столице из-за снегопада произошло много аварий

23:31

DZIDZIO впервые признался, почему развелся с женой

22:59

Купите их прямо сейчас: эти предметы принесут в дом богатство и удачуВидео

22:29

Собрались зимовать: в Днепре змеи залезли в дом и спрятались на кухнеВидео

22:20

На берегу Черного моря обнаружили перевернутую лодку с телами рыбаков

22:01

В Одессе подросток на угнанной иномарке устроил "гонки" с патрульнымиВидео

21:58

Украину завалит снегом и ударит мороз -10Видео

21:48

Первый снег в Киеве: как коммунальщики боряться с непогодой

21:41

Динамо проиграло Баварии в Лиге чемпионовФотоВидео

21:29

В Украине резко рухнули цены на топливоВидео

21:13

Звезда Бриллиантовой руки загремела в психушку

21:12

Падала в обморок и путалась в словах: у студентки обнаружили женскую болезнь, разрушающую мозгВидео

20:41

Турция массово протестует против правительстваВидео

20:40

Григорий Решетник рассказал, кто может стать Холостячкой после Златы Огневич

20:29

Угроза военной операции РФ против Украины: в Харькове объявили о боевых учениях у российских границВидео

20:21

Магнитные бури в декабре 2021: прогноз самых опасных днейВидео

20:20

Лукашенко пригрозил "вырезать всех мерзавцев" и назвал Байдена самозванцем: полное интервью ВВСВидео

20:12

В Минздраве изменили требование к бустерной дозе вакцины от коронавируса

19:52

Километровые пробки и сотни аварий: Киев утонул в снегуФотоВидео

19:51

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

Реклама
19:51

Казан для Путина в аду уже разогрет: почему мечты России о расширении не оправдаютсямнение

19:43

Приходько показала лицо младшего сына на обложке модного журнала: милые фотоФотоВидео

19:36

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности нового штамма гриппаВидео

19:26

Медики назвали неожиданный эффект тяжелого течения коронавирусаВидео

19:15

Ликвидация Мемориала: в Минобороны Литвы обвинили Россию в "сталинском" путиВидео

19:13

Минималка вырастет: в Украине увеличивается минимальная зарплата с декабря 2021Видео

19:07

Гороскоп на завтра 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарованиеВидео

19:00

Украинский туроператор TUI сообщает, что меняет условия "раннего бронирования" по сравнению с предыдущими годами новости компании

19:00

Киев попал в ТОП-5 самых инстаграммных городов мираВидео

18:53

С карты "уплыли" больше 700 гривен: Ощадбанк попал в скандал из-за неожиданного списания средств

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять