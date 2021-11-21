В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармом

Женщина должна меняться. Не столько для окружающих, сколько для себя. И новая стрижка боб, которая взлетела на вершину модного Олимпа, - это отличная возможность обновить образ, повысить самооценку и почувствовать себя привлекательной и неотразимой. Встречайте – в моду вернулся итальянский боб в стиле 60-х, и он великолепный!

Главным преимуществом стрижки 2022 итальянский боб является ее универсальность. С одной стороны, вы можете создать эффект французской стрижки, в основе которой легкая небрежность и свобода, а с другой – волосы можно аккуратно уложить и получится эффектная и немного гламурная прическа из 60-х, которая сразу окутает вас неповторимым шармом и загадочностью.

Модная женская стрижка короткая итальянский боб 2021 2022 – это, как правило, длина, позволяющая собрать волосы в пучок, но в то же время шея наполовину открытая. Вот почему эта удивительная стрижка подходит практически всем, и армия поклонниц у нее растет с каждым днем.

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Без преувеличения можно сказать, что Модные стрижки 2022 на короткие волосы с появлением этого варианта боба могут немного отойти в тень, потому что сложно устоять перед прической, которая выглядит настолько просто и одновременно роскошно, элегантно и ультрасовременно.

Стрижка итальянский боб 2022 / Instagram

В основе стрижки на короткие волосы 2022 итальянский боб прямая линия среза, без филировки и блуждающих прядей и слоев, благодаря чему шевелюра визуально кажется густой и объемной, а волосы выглядят здоровыми, как в рекламе шампуня. Кстати, по этой причине эту стрижку могут взять на заметку все те, у кого от природы тонкие волосы, ведь она способна на чудеса.

Стрижка итальянский боб 2022 / Instagram

Особого внимания заслуживает пробор. Самая модная стрижка 2021 2022 итальянский боб в идеале должна быть с пробором по центру. Правда, он подходит не всем, а только тем, у кого от природы лицо овальной формы. В то же время боковой пробор – слева или справа – не слишком привередлив, и это самое лучшее решение для всех, кто хочет войти в зиму 2022 и гордо пройти через нее вместе с новой прической.

Стрижка итальянский боб 2022 / Instagram

Что касается укладки стрижки осень-зима 2021 2022 итальянский боб, то ориентируйтесь на естественность. Не нужно накручивать локоны – они сейчас не в тренде и выглядят старомодно. Все, что вам нужно – это высушить волосы феном и легонько подкрутить кончики вверх. Ваша прическа должна излучать дух 60-х – именно это сейчас модно как никогда!

Стрижка итальянский боб 2022 / Instagram

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