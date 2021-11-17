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В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметно

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 ноября 2021, 06:01

Самые модные свитера осень-зима 2022 – это в основном укороченные модели. Но не только!

  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram
  • Модные свитера 2022
    Модные свитера 2022 Instagram

Женские свитера вернулись в моду, и не только потому, что землю накрывает зима и заставляет всех утепляться. Просто свитера, наконец, вышли из тени, и стали заметными на подиумах – на них делают акцент, а не прячут под курткой, пальто или плащом. Конечно же, не последнюю роль в этой маленькой революции сыграла пандемия, которая вознесла до небес повседневную одежду.

Модные свитера 2022 покорят вас яркими красками, оригинальным и смелым дизайном, а также нежностью, которую можно сравнить с прикосновением рук дорогого сердцу человека.

И даже если вы ищете теплые свитера на работу, то обязательно присмотрите себе потрясающий вариант, который заслуживает оваций.

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При этом самые модные свитера осень-зима 2022 – это в основном укороченные модели. Правда, глядя на кроп свитер, может показаться, что согреться в нем вряд ли удастся. Но зато укороченный свитер оверсайз или обычный – это находка для тех, кто носит юбки и брюки с высокой талией. Таким образом, в мороз и холод вы сможете выглядеть изящно и ультрасовременно!

Модные свитера 2022
Модные свитера 2022 / Instagram

Только не волнуйтесь! Укороченные свитера - это не единственная модная тенденция зимы 2022. Также в эту холодную пору Мода зима 2022 широко распахнула двери типичным моделям оверсайз. Свитера оверсайз женские можно носить с чем угодно. Особенно эффектно такой свитер сочетается с мини-юбкой и массивной обувью – этот тренд точно придется по душе молодежи.

Модные свитера 2022
Модные свитера 2022 / Instagram

Кроме того, в моде водолазки – большие и обтягивающие. Если вы любите одеваться просто, лаконично и со вкусом, то модные водолазки 2021 года станут для вас спасением и лучшей базой для повседневных образов.

Модные свитера 2022
Модные свитера 2022 / Instagram

Длинные кардиганы женские 2021 стали популярными еще прошлой зимой, а сейчас их боготворят. В них многие влюбились за то, что они очень теплые и согревают с ног до головы. Кроме того, они многофункциональные: они красиво сочетаются с джинсами, классическими брюками, платьем и юбкой любой длины. Кроме того, модно носить кардиган под пиджаком – конечно, это немного непривычно и местами очень странно, но это свежий тренд.

Модные свитера 2022
Модные свитера 2022 / Instagram

Какие свитера в моде 2022

  • Длиныне свитера
  • Свитера оверсайз
  • Длинные кардиганы
  • Широкие свитера-водолазки
  • Обтягивающие водолазки
  • Свитера с вырезом
  • Кроп свитера
  • Свитера с оригинальным дизайном

Подробнее о том, какие кардиганы в моде, рассказала в сюжете дизайнер Айна Гассе:

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новости моды модные свитера мода осень-зима 2021-2022
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