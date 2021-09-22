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В моду на осень 2021 вернулось окрашивание волос в стиле 70-х и имбирный цвет неописуемой красоты

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 сентября 2021, 03:50

Модное окрашивание волос 2021 включает в основном кремовые оттенки. В частности, наступила золотая пора волос цвета ванили, меда и карамели. Но не только.

  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram

Еще чуть-чуть, и мы наденем шапки и будем хорошенько обматываться теплыми шарфами. Конечно же, об идеальной прическе в такую пору можно забыть. Но модные цвета волос 2021 могут компенсировать хаос на голове.

Более того, окрашивание волос – это самый простой эксперимент с внешностью, результат которого не только украшает женщину, но и позволяет ей почувствовать себя не хуже, не лучше, но точно по-другому.

Кроме того, удачная покраска волос моментально освежает образ и даже "стирает" возраст – глядя на себя в зеркало, можно обнаружить, что визуально вы стали казаться моложе.

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Конечно, не каждый цвет волос омолаживает лицо. Но если подойти к окрашиванию с умом, то может произойти чудо. В нашем материале Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицо можете узнать о том, какие ошибки в окрашивании волос способны свести на нет все ваши усилия на пути к омоложению образа.

А еще вместе с новым цветом волос в вашу жизнь могут прийти новые приятные эмоции, лестные комплименты и восторженные взгляды окружающих – особенно, если сделаете модное окрашивание 2021 на каре, длинные или средние волосы.

Возможно, будете удивлены, но на тенденции окрашивания волос осень-зима 2021 2022 заметно повлияли 70-е! Правда, нас ждут более изысканные и красивые оттенки, которые вдохновляют и дарят крылья.

Модное окрашивание волос 2021 2022 включает в основном "кремовые" оттенки. В частности, наступила золотая пора волос цвета ванили, меда, ириски и карамели.

Читайте такжеВ моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-хКонечно, чтобы достичь таких оттенков, нужно использовать сложные техники окрашивания, которые в последнее время стали более усовершенствованными.

Модное окрашивание волос 2021 на темные волосы

В моде волосы цвета эспрессо

Это, без преувеличения, очень удачный цвет волос. Суть его в том, что темно-каштановые волосы дополняют теплыми едва заметными "ленточками". В итоге волосы эффектно переливаются – точно игра оттенков в чашечке кофе в солнечный день.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень, цвет волос эспрессо / Instagram

Цвет волос мокко - хит сезона

Очень темный оттенок мокко с нотками каштаново-красных тонов выглядит не только элегантно, но и обворожительно. Этот цвет волос гармонично подходит как обладательницам кожи темного типа, так и тем, у кого кожа светлая.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень, цвет волос мокко / Instagram

В тренде цвет волос фундук

Золотисто-коричневые блики являются основой этого модного оттенка. Если вы пепельная блондинка, но хотите стать немного темнее и теплее, то лучшего оттенка вы и не найдете. Это очень удачный оттенок, который оценят по достоинству многие женщины в осенне-зимнем сезоне 2021 2022.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень, цвет волос фундук / Instagram

Модное окрашивание для блондинок 2021

Золотистый блонд снова в моде

Уже в прошлом те времена, когда золотистый блонд всячески избегали, ведь на вершине Моды находились холодные оттенки. Но произошла маленькая "революция", и теперь этот теплый оттенок актуален как никогда.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень, цвет волос золотистый блонд / Instagram

Цвет волос атомная блондинка врывается в моду

Забудьте о пепельном, слегка фиолетовом блондинистом оттенке волос. В сезоне осень-зима 2021 2022 актуальна платиновая блондинка в стиле Пэрис Хилтон. Правда, этот цвет волос сейчас называют атомной блондинкой.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень, цвет волос атомная блондинка / Instagram

Медовый блонд все еще в моде

Уже несколько сезонов на передовой Моды находится этот спокойный цвет волос. Его полюбили многие женщина за универсальность, ведь этот тот редкий случай, когда цвет волос подходит практически всем женщинам.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень , цвет волос медовый блонд/ Instagram

Модный рыжий цвет волос 2021 2022

Имбирный цвет волос на вершине моды

Чтобы получить этот модный цвет волос 2021 года, придется хорошенько постараться: результат должен быть не слишком красным и не очень светлым. Но если вам удастся покрасить волосы в этот стильный оттенок неописуемой красты, то будете в восторге. Для осени цвет волос имбирь – находка.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень, имбирный цвет / Instagram

Правда, идеально имбирный тон подходит только обладательницам светлой кожи.

Читайте такжеВ моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-хНапомним, ранее сообщалось о том, что в сезоне осень-зима 2021 2022 стрижка женская до ключиц клавикут стала безумно востребованной и популярной. С глубоким пробором сбоку прическа выглядит менее консервативно, и наоборот – центральный пробор делает ее более драматичной!

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новости моды окрашивание волос мода осень-зима 2021-2022
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