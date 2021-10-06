Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше

В то время как одни женщины пытаются при помощи стрижки добавить волосам объема, другие ищут вариант, который приблизит их к некому идеалу и позволит казаться выше. Каждому свое. Конечно, есть избранницы судьбы, которым подходят волосы любой длины и цвета, но это, скорее, исключения.

Путь к гармонии для многих женщин извилистый и долгий, порой он щедро устлан разочарованиями и неудачными экспериментами. А когда прическа, чтобы казаться выше, найдена, в жизни женщины открывается новая глава, и в ней царит чувство уверенности в себе и умиротворение, а это, согласитесь, крайне важно.

Если все ваши мысли сейчас заняты тем, как казаться выше, то знайте: выход есть. Модные стрижки осень-зима 2021 2022 могут легко мечту сделать реальностью – в тренде несколько стильных причесок, которые визуально могут подарить вам несколько дополнительных сантиметров роста.

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Более того, удачная прическа – это самый хитрый трюк, который не рассеется, словно туман, и не исчезнет, как карета Золушки после полуночи. Вы, конечно, можете просто надеть туфли на высоких каблуках, но "магия" высокого роста улетучится, как только вы их снимете. А волосы не подведут!

Мы сегодня расскажем вам о том, как казаться девушке выше при помощи прически. Тут, конечно, все зависит от пропорций. И главный секрет заключается в том, что нужно выбирать длину волос, обратно пропорциональную вашему росту. Другими словами: длинные волосы делают нас визуально низкими, а короткая стрижка делает нас визуально выше.

Как видите, длина волос для маленького роста должна быть минимальной. Но существуют и другие трюки, которые помогут казаться выше.

Модные женские стрижки 2021 2022, которые визуально делают выше

Прически на длинные волосы на каждый день

Длинные волосы в сезоне осень-зима 2021 2022 в тренде, но они, как выше говорилось, не сделают вас выше. Если природа подарила вам такую красоту, то не спешите с ней прощаться. Для того чтобы казаться визуально выше, просто сделайте высокий хвост 2021 на макушке. Контраст между вашим объемным верхом и гладкими боками сделает свое дело мгновенно.

Читайте такжеСамые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоятьКроме того, вы можете на этом не останавливаться. Вы можете закрутить волосы в пучок – это модная прическа 2021 женская, и пока прощаться с ней мы не будем, поэтому смело можете взять ее на вооружение на грядущий 2022 год.

Стрижки и прически 2021-2022, которые делают визуально выше / Instagram

Длинный хвост "скрывает" в себе еще один подарок, который вы оцените по достоинству. Дело в том, что высокие конские хвосты и узлы обладают лифтинг-эффектом и защищают вас от старения.

Стрижки и прически 2021-2022, которые делают визуально выше / Instagram

Простая стрижка на короткие волосы 2021 2022

Еще один ответ на вопрос о том, как казаться выше девушке, довольно лаконичный: короткая стрижка. Нет-нет, мы не призываем вас сделать ирокез, который гарантированно добавит вожделенные сантиметры. Для этого нужно сделать прическу удлиненное пикси 2021 с объемом в верхних прядях. В идеале стороны ваших волос должны казаться более плоскими, чем макушка. Как и в случае с длинными волосами, контраст между объемным верхом и гладкими боками создает иллюзию того, что вы выше, чем есть на самом деле.

Читайте такжеВ моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодитПри этом избегайте вариантов стрижки пикси, которые идут в ширину. Проще говоря, никакого неконтролируемого объема, ведь он легко может утяжелить шевелюру, а это визуально никак не поможет вам визуально казаться выше.

Стрижки и прически 2021-2022, которые делают визуально выше / Instagram

Также ни в коем случае не делайте тяжелую челку. Дело в том, что все челки, кроме варианта на две стороны, работает против вас. В целом самые удачные стрижки для невысоких женщин идут без челки.

Практичная стрижка на средние волосы

Если вы не из тех, кто любит идти на радикальные шаги, и крайности – это не про вас, то золотая середина тоже есть. Для того чтобы вы стали для окружающих немного выше, ориентируйтесь на женские стрижки на средние волосы осень-зима 2021 2022 лоб или удлиненный боб. Вы всегда получите несколько сантиметров в плюс, если ваши волосы будут эффектно растекаться по сторонам в области ключиц и плечей.

Стрижки и прически 2021-2022, которые делают визуально выше / Instagram

Ранее сообщалось о том, что в моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут. Она идеальна для всех: подходит как для густых, так и для тонких волос. При этом очень желательно учесть такой момент: если волосы тонкие, то стричь их нужно на одну длину. Если от природы у вас волосы густые, то смело можно их проредить, чтобы шевелюра не казалась слишком тяжелой.