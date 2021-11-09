В моде необыкновенное окрашивание из 90-х, которое позволит оказаться на седьмом небе от счастья

Порой кажется, что все худшее в моде уже произошло, и вряд ли что-то может нас удивить. Но нет, новое модное окрашивание волос 2021 2022 ошеломляет и вызывает бурю самых разных эмоций. Встречайте – в моде окрашивание волос под скунса: одни его презирают, а другие – сходят по нему с ума.

Как видим, мода 90-х буквально переродилась в наше время – порой кажется, что какой-то сильный маг перенес нас в те далекие времена, когда популярными были очень странные вещи и прически, которые отличаются грубыми линиями и контрастами. Именно оттуда к нам пришли волосы скунса. Правда, скорее всего за этот новый тренд в окрашивании волос мы должны сказать спасибо тиктокерам, которые с удовольствием "питаются" давно забытыми образами и стилями. Воистину мода осень-зима 2021 2022 необыкновенная!

Но то, как воспринимать это модное окрашивание 2021 для брюнеток и блондинок, решать только вам. Вы можете пойти в ногу с модой и позволить себе творческий эксперимент на голове, а можете сделать вид, что эта покраска волос 2021 на короткие волосы или средние вас не впечатлила. В любом случае тут лукавить нельзя, ведь только смелые девушки и женщины, на которых подействовали чары "лихих" 90-х, смогут преобразиться в "скунса".

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Яркое окрашивание 2021 "под скунса" - это контрастные цвета волос, которые красят блоками. То есть в идеале вы должны разделить волосы на блоки, и каждому из них "подарить" какой-то цвет. И вот тут начинается самое главное – в ход идет вдохновение и фантазия.

Каких-то правил окрашивания блоками нет, поэтому все те, кто не любит быть, как все – будут на седьмом небе от счастья, ведь теперь можно создать на голове что-то уникальное и неповторимое.

Модное окрашивание под скунса / Instagram

Волосы скунса – это, без преувеличения, самый модный цвет волос 2021 2022. Да-да, в ближайшие несколько сезонов нам придется превзойти себя и научиться сочетать несочетаемое настолько виртуозно, чтобы то, что появилось в 90-х и возродилось сейчас, словно цветы в саду, разрослось и расцвело, и чтобы мы были в восторге от красок, которые разливаются вокруг.

Модное окрашивание 2022 под скунса – на что обратить внимание

Самый экстремальный вариант – это поделить шевелюру на две ровные части, и покрасить каждую половину яркой краской. При этом поделить волосы можно как вертикально, так и горизонтально.

Модное окрашивание под скунса / Instagram

Вы также можете играть с контрастами - использовать темные и светлые краски, холодные и теплые оттенки. При этом, чем больше интересных комбинаций вы создадите, тем круче будете выглядеть.

Модное окрашивание под скунса / Instagram

Наконец, вы должны научиться жить с волосами скунса. Дело в том, что с таким окрашиванием волосы вы моментально станете магнитом, который притягивает взгляды окружающих. Быть незамеченной с такой прической вы больше не сможете. И тут только один вопрос – действительно ли вы хотите этого!

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