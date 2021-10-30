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В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 октября 2021, 06:02

Женская стрижка шегги красноречиво доказывает, что красота - циклична, ведь мы опять сходим с ума по чувственным и таинственным образам в стиле 70-х.

  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
    Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 Instagram

Еще никогда женская стрижка шегги не была настолько востребованной, как в сезоне осень-зима 2021-2022. В такие неопределенные времена, которые мы сейчас проживаем, все, чего мы хотим, чтобы наши волосы были красивыми и практичными! Поэтому пушистые волосы во всем мире оказались на вершине популярности!

Современная и простая в уходе, лохматая прическа женская в стиле 1970-х вернулась в моду и стала незаменимой для тех, кто хочет изменить свой внешний вид, но без революций и потрясений. А так бывает, что душа жаждет новых ощущений, но в то же время от экспериментов сдерживает определенный страх.

Шегги стрижка 2021 отличается от того классического варианта, который произвел фурор 50 лет назад. Более того, она ушла далеко от той стрижки, к которой мы уже немного привыкли в последние несколько сезонов. Стрижка шегги с челкой выглядит сейчас немного жестко и грубо. При этом без преувеличения можно сказать, что модные стрижки осень-зима 2021 2022 благодаря этому романтичному и немного меланхоличному варианту только выиграли.

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Шегги стрижка на среднюю длину является оптимальной для зимы 2022, но также особого внимания заслуживает вариант до плеч. Кроме того, слои длиннее, чем в 70-х годах, в то время как движение этой прическе придает в основном ваша собственная текстура волос.

По бокам волосы закрывают уши, а изюминкой знаменитой прически является удлиненная челка на две стороны. Также вы можете сделать челку-занавеску до уровня бровей - получится очень стильно и привлекательно. И даже если у вас вьющиеся волосы, то не спешите отказываться от челки и прически в целом – шегги в стиле 70-х просто создана для вас.

Мы собрали для вас фотогалерею, которая доказывает одно - модные стрижки осень-зима 2022 великолепные и очаровательные, ведь среди них есть завораживающая шегги!

Женская стрижка шэг красноречиво доказывает, что красота - циклична, ведь мы опять сходим с ума по чувственным и таинственным образам, которые мысленно уносят нас в далекое прошлое. Правда, отчасти успех стрижки объясняется тем, что shaggy – супердемократичная и подходит обладательницам волос любой структуры.

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Женская стрижка на средние волосы шегги 2021 2022 – это, как правило, пряди, которые хаотично стригут по всей голове, и они гарантируют объем и красивый силуэт в течение нескольких месяцев. Кроме того, стрижка шегги на тонкие волосы подходит идеально, поэтому все те, для кого этот вопрос сейчас на первом месте, могут взять для себя эту прическу на вооружение.

Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 / Instagram

Особых усилий для укладки вам не понадобится – стрижка шегги без укладки выглядит естественно и обворожительно. Но если ваш принцип "лучший экспромт - это хорошо подготовленная импровизация", тогда можете добавить легкий крем для укладки. В любом случае волосы нужно сушить беспорядочным способом.

Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 / Instagram

Также обратите внимание на цвет волос. Если решите сделать шегги своей визитной карточкой на несколько ближайших сезонов, то учтите, что лучше всего она выглядит на однотонных волосах. Стрижка шегги 2021 на короткие волосы и на средние отлично "дружит" с шоколадными и медовыми оттенками, а также она хорошо выглядит на платиновых блондинках.

Стрижка шегги осень-зима 2021 2022
Стрижка шегги осень-зима 2021 2022 / Instagram

В сюжете ниже вы можете узнать, что делать, если у вас выпадают волосы:

Читайте такжеСамые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоятьНапомним, если все ваши мысли сейчас заняты тем, как казаться выше, то знайте: выход есть. Модные стрижки осень-зима 2021 2022 могут легко мечту сделать реальностью – в тренде стильные прически, которые визуально могут подарить вам несколько дополнительных сантиметров роста.

viber
новости моды стрижка шегги прически на средние волосы мода осень-зима 2021-2022
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