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В доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый год

7 января 2022, 05:38

Сенполия обладает очень сильной женской энергетикой. По поверьям, цветущая фиалка сглаживает семейные конфликты и помогает семье, в которой есть разлад.

фиалка
Фиалка не цветет по ряду причин, но исправить ситуацию можно при помощи суперудобрения / Фото pixabay.com

Фиалки (сенполии) полюбились многим цветоводам, они неприхотливы в уходе, а их цветы безусловно радуют глаз и создают ощущение весны на подоконнике. Если же фиалки начали чахнуть и перестали цвести, то растения нужно подкормить. Поможет простое и дешевое удобрение, которое можно купить в любой аптеке. Речь идет о витамине В12.

Когда цветут фиалки

В домашних условиях фиалка может цвести большую часть года. Если обеспечить правильный уход, то радовать своего хозяина яркими красками она будет в среднем 8-9 месяцев. Сорта фиалки Emerald Pink (LLG/P.Sorano) и Anastasia (Sorano) и вовсе могут цвести круглый год.

Интересно, что цветение фиалок не зависит от сезона. Цветут фиалки в том числе и зимой, но самое обильное цветение выпадает обычно на весенний и летний сезоны.

Цветение фиалки - приметы

Считается, то сенполия обладает очень сильной женской энергетикой. По поверьям, цветущая фиалка сглаживает семейные конфликты и помогает семье, в которой есть разлад. Если сенполия зацвела, в доме снизится накал страстей и воцарится гармония.

Также существует примета, что если одинокой девушке подарит фиалку женщина, состоящая в счастливом браке, то она в скором времени выйдет замуж.

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Что делать, если фиалка не цветет

Как и любое другое комнатное растение, фиалка может не цвести по ряду причин - неправильный полив, недостаточное освещение, неподходящая температура и влажность, а еще - отсутствие или переизбыток подкормок.

Итак, чем и когда подкормить фиалку, чтобы та хорошо цвела? Опытные цветоводы говорят, что хорошо работает "человеческий" витамин В12.

В чем польза витамина В12 для комнатных растений

Витамин В12 очень важен для обмена веществ растений, что способствует нормальному росту. Главная ценность этого витамина в том, что он непосредственно участвует в фотосинтезе хлорофилла (это вещество, которое дает зелёный цвет растениям).

Кроме того В12 имеет в своей формуле кобальт, насыщает клетки растений достаточным количеством кислорода.

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Когда применять В12 для растений

Очень актуально применение этого витамина в зимний и осенне-весенний период, когда в квартире мало естественного света и мы реже проветриваем помещения, тем самым снижая уровень кислорода в воздухе.

Как использовать "человеческий" витамин В12 для фиалок

Приготовить удобрение для цветов дома проще простого. Понадобится одна ампула витамина В12 и литр отстоянной воды.

Подкармливать фиалки таким раствором можно два раза в месяц – листья растений станут насыщенного зеленого цвета, а размер самих цветков увеличится.

Ранее Главред писал о том, что сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений. Как его применять и в чем польза, читайте тут.

Жмых кофе также можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

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