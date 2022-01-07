В доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый год

Сенполия обладает очень сильной женской энергетикой. По поверьям, цветущая фиалка сглаживает семейные конфликты и помогает семье, в которой есть разлад.
Фиалки (сенполии) полюбились многим цветоводам, они неприхотливы в уходе, а их цветы безусловно радуют глаз и создают ощущение весны на подоконнике. Если же фиалки начали чахнуть и перестали цвести, то растения нужно подкормить. Поможет простое и дешевое удобрение, которое можно купить в любой аптеке. Речь идет о витамине В12.
Когда цветут фиалки
В домашних условиях фиалка может цвести большую часть года. Если обеспечить правильный уход, то радовать своего хозяина яркими красками она будет в среднем 8-9 месяцев. Сорта фиалки Emerald Pink (LLG/P.Sorano) и Anastasia (Sorano) и вовсе могут цвести круглый год.
Интересно, что цветение фиалок не зависит от сезона. Цветут фиалки в том числе и зимой, но самое обильное цветение выпадает обычно на весенний и летний сезоны.
Цветение фиалки - приметы
Считается, то сенполия обладает очень сильной женской энергетикой. По поверьям, цветущая фиалка сглаживает семейные конфликты и помогает семье, в которой есть разлад. Если сенполия зацвела, в доме снизится накал страстей и воцарится гармония.
Также существует примета, что если одинокой девушке подарит фиалку женщина, состоящая в счастливом браке, то она в скором времени выйдет замуж.
Что делать, если фиалка не цветет
Как и любое другое комнатное растение, фиалка может не цвести по ряду причин - неправильный полив, недостаточное освещение, неподходящая температура и влажность, а еще - отсутствие или переизбыток подкормок.
Итак, чем и когда подкормить фиалку, чтобы та хорошо цвела? Опытные цветоводы говорят, что хорошо работает "человеческий" витамин В12.
В чем польза витамина В12 для комнатных растений
Витамин В12 очень важен для обмена веществ растений, что способствует нормальному росту. Главная ценность этого витамина в том, что он непосредственно участвует в фотосинтезе хлорофилла (это вещество, которое дает зелёный цвет растениям).
Кроме того В12 имеет в своей формуле кобальт, насыщает клетки растений достаточным количеством кислорода.
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Когда применять В12 для растений
Очень актуально применение этого витамина в зимний и осенне-весенний период, когда в квартире мало естественного света и мы реже проветриваем помещения, тем самым снижая уровень кислорода в воздухе.
Как использовать "человеческий" витамин В12 для фиалок
Приготовить удобрение для цветов дома проще простого. Понадобится одна ампула витамина В12 и литр отстоянной воды.
Подкармливать фиалки таким раствором можно два раза в месяц – листья растений станут насыщенного зеленого цвета, а размер самих цветков увеличится.
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