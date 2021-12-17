Любимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение

Спитой чай - проверенное удобрение для комнатных цветов / Фото pixabay.com

Если у вас дома завалялся простроченный чай, то не спешите выбрасывать - его можно смело использовать как удобрение для комнатных цветов. Также в качестве подкормки можно использовать спитой чай, но важно соблюдать ряд важных правил.

Чай как удобрение - в чем польза

Чай содержит ряд веществ, которые очень полезны для растений:

калий - в случае его дефицита листья обвисают и приобретают голубоватый оттенок;

кальций - влияет на рост листьев и развитие корневой системы;

магний - при его недостатке листья желтеют и преждевременно опадают;

железо - служит лекарством от хлороза, при котором листья теряют зеленую окраску.

Кроме того, чай содержит незначительный процент марганца, алюминия, серы, бора и других микроэлементов.

Если использовать спитой чай как удобрение, то нужно учесть, что использованная заварка содержит намного меньше минеральных веществ, но все равно оказывает благотворное влияние на почву.

Когда можно использовать чай как удобрение

Чайные листья - это экологически безопасное удобрение. Его можно использовать в любой фазе роста растений. Большой плюс в том, что оно обладает пролонгированным действием и отдает элементы постепенно.

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Какой чай нельзя использовать как удобрение для цветов

Лучше всего для удобрения растений подходит крупнолистовой черный и зеленый чай.

Не стоит использовать для подкормки чай с ароматизаторами и некачественный чай с добавлениями красителей - это может навредить растениям.

Если вы пьете чай с сахаром, перед использованием такую заварку необходимо промыть, чтобы в вазон не сползлись муравьи. Кроме того, сахар отрицательно влияет на развитии корневой системы.

Как приготовить удобрение для цветов из чая

Спитой чай выкладывается на сито и высушивается. Хранить можно в контейнере. Весной чай можно применять для разных целей – перекопать с почвой, внести в компост, просто подсыпать под растения.

Если вы будете использовать чай как удобрение на даче, то рекомендуется добавлять 0,5 кг сухой заварки на один квадратный метр. К слову, перекопка почвы вместе со спитым чаем сделает ее воздушной и влагопроницаемой.

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Как удобрять чаем комнатные цветы

Во-первых, если вы хотите подкормить чаем комнатные цветы, то важно учесть, что дубильные вещества могут подкислить грунт в вазоне. Сначала удостоверьтесь, что ваши цветы нуждаются в закислении почвы. Например, можно сделать простейший анализ грунта при помощи лакмусовой бумажки.

Во-вторых, нельзя просто так высыпать чайную заварку в вазон. Комнатные цветы могут серьезно пострадать, так как сверху на почве образуется влажный слой мульчи, которая быстро плесневеет, создавая благоприятные условия для появления мелких почвенных мошек и патогенной микрофлоры.

Чтобы ваши любимые комнатные растения получили максимум пользы, лучше использовать спитой чай в качестве настоя для корневых подкормок. Для этого один стакан высушенной заварки залить тремя литрами кипятка, дать настояться до остывания.

Комнатные цветы нужно подкармливать этим раствором, как при обычном поливе.

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Использованными чайными пакетиками можно протирать листья комнатных растений. Так вы не только аккуратно очистите листья от пыли, но и подкормите цветы.

Еще один вариант использования использованной заварки для цветов - превратить ее в дренажный слой. Для этого спитой чай выкладывают на слой керамзита, присыпают грунтом и сажают цветок. Когда корни достигнут нижнего слоя почвы, часть заварки уже перегниет и послужит органическим удобрением.

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