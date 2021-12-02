Современность, практичность и дух праздника: создаем новогоднее настроение в своем гнездышке

Самые лучшие идеи для новогоднего декора интерьера/ instagram.com/decor_journal

В период новогодних праздников хочется почувствовать дух Рождества повсюду, а в своем жилище и того больше. Каждый стремится прикупить самые модные аксессуары и декор на новогоднюю тематику, однако, когда приходится браться за дело - не знаешь, что куда повесить, поставить, положить...

Это не проблема. Но заранее скажу, не стоит тратиться на много и дорогое новогоднее "настроение" для жилья. Достаточно будет нескольких аксессуаров, в том числе, подобных между собой, чтобы не создать в доме каламбур и не превратить его в "блошиный" рынок.

Читайте такжеБезмятежность и "скандинавия": самые лучшие идеи дизайна интерьера в светлых тонахТак вот. Если вы желаете создать в доме праздничное настроение и собираетесь идти в магазин, сначала посмотрите на свой дом/квартиру и подумайте, что и где бы вы поставили. Вы ведь наверняка уже что-то прицелили своим взглядом на ярких новогодних витринах, и в первую очередь, будете направляться именно за этим предметом.

Самые лучшие идеи для новогоднего декора интерьера/ instagram.com/decor_journal

Если это елка - то ее можно с уверенностью расположить либо по центру комнаты (если она не будет мешать тому, что на заднем плане), либо в любом углу - это может быть даже угол барной стойки или же у балконного окна.

Если вам этого мало и вы очень хотите создать декор в каждой комнате, тогда уникальным вариантом будут светящиеся гирлянды - их можно повесить на окно, у двери, положить на подвесные шкафчики, "укатать" вазы и полки, расположить на подоконниках.

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Самые лучшие идеи для новогоднего декора интерьера/ instagram.com/decor_journal

Лучше всего эффект получится, если они будут на поверхности или напротив, которая отражает свет. То есть, глянцевые фасады либо зеркала.

Также хорошо для домашнего декора к новому году подойдут мини-елочки. Их количество в доме может быть неограниченно - на журнальном столике, письменном или обеденном столе, на тумбе, комоде, серванте.

Можно выбрать самый подходящий размер для каждой поверхности, чтобы декор на практике не пришлось переставлять с места на место.

Самые лучшие идеи для новогоднего декора интерьера/ instagram.com/decor_journal

Конечно же, неотъемлемым атрибутом новогоднего декора является венок. Его можно повесить на входную дверь с обеих сторон, а можно и положить на обеденный стол, дополнив свечами.

Красивым и оригинальным украшением для дома на Новый год будут бусы. Их также, как и гирлянды можно использовать где угодно, но не стоит переусердствовать.

Лучше всего делайте декор на Новый год в тон с вашим интерьером. Именно в тон, а не в цвет. Однако универсальными вариантами, которые никогда не оставят вас в проигрыше будут белый, серебристый, черный, красный и золотой цвет. Сочетать их можно по два-три максимум. Большее количество цветов в интерьере покажется неэстетичным решением.

Самые лучшие идеи для новогоднего декора интерьера/ instagram.com/decor_journal

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать необычную перегородку в гостиной.

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