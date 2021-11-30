Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стиле

Дизайн интерьера в смешанном стиле / instagram.com/dizain.interier

Сегодня речь пойдет о дизайне интерьера жилища. Точнее, о его стиле. Многие впадают в раздумья, какой стиль жилища выбрать, так как им по нраву многие варианты решение. Несмотря на то, что в мире существует скрытая истина о едином стиле интерьера, все же их можно смешивать между собой. Главное - не переусердствовать. А этого можно добиться исключительно за счет одного цвета.

Не стоит переживать, что в таком случае все покажется мрачным, ведь у каждого цвета есть множество оттенков.

Доказать это поможет подборка фото квартиры, интерьер которой выполнен в смешанном стиле - современном и классическом.

Дизайн интерьера в смешанном стиле / instagram.com/dizain.interier

Как видим, в жилище используются обои с классическим узором и есть шторы у двери, что совершенно не поправимо для современного стиля. Однако дизайнер развенчал это современной мебелью, причем, местами "хай-тек" и дополнил оригинальными предметами - журнальный столик из паллетов, а также нынешние предметы освещения - мини-торшер на трех ножках.

Дизайн интерьера в смешанном стиле / instagram.com/dizain.interier

Несмотря на то, что это квартира, а значит места в ней не так уж и много, автор интерьера решился выбрать разную по декору и фактуре дверь - есть и классический вариант, а рядом и модерн.

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То же самое касается и кухни - сама рабочая зона выполнена в стиле модерн, но ее развенчал кран классического типа и открытые полки с утонченными вешалками - как в классическом стиле.

Дизайн интерьера в смешанном стиле / instagram.com/dizain.interier

Также на кухне классическое освещение - богатые хрустальные люстры, а в коридоре - модерновая полка-стол. Но все это разбавляют предметы декора - плетеные корзины и аутентичный коврик у входа.

Читайте такжеМаленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойПодытоживая, отметим - не зацикливайтесь на чем-то одном. Все и всегда можно сочетать между собой. Главное - найдите точку отправления.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать необычную перегородку в гостиной.

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