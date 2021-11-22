Эксперты назвали самые популярные недоделки в новостройках: на чем обманывают застройщики

Ремонт нужно проверять / pixabay.com

Специалисты называют самыми распространенными недоделками строителей в новостройках неровность стен и полов, трещины, щели в окнах и балконах и отсутствие перегородок, которые заранее указывают в проектах.

Кроме того, очень часто покупатели недвижимости на первичном рынке сталкиваются с проблемами коммуникаций. В частности, с простым отсутствием выводов для электропроводки.

Также часто двери, позиционирующие застройщиком, как прочные и надежные, оказываются самыми дешевыми на рынке.

То же самое касается конфигурации квартир и вентиляции, в связи с чем, появляется конденсат и плесени на окнах или же протекание балконов в дождливую погоду.

В новых квартирах с отделкой покупателей постигает некачественно уложенное напольное покрытие, протечки сантехники и смесителей, некачественная поклейка обоев и установка розеток в самых непригодных для того местах.

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В связи с этим, юристы рекомендуют тщательно проверять качество жилья с помощью независимых специалистов. А документы о приеме работ подписывать только после устранения недоделок.

Напомним, ранее эксперты назвали оптимальное время для покупки квартиры и определили точные даты как для покупки жилья в новострое, так и для приобретения недвижимости из вторых рук.

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