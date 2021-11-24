Самые ужасные идеи для кухни или как придать дорогой вид главной зоне жилища, не потратив ни копейки

Ценные советы для тех, кто хочет сделать свою кухню стильной и комфортной/ instagram.com/idei__dizaina_

Каждый мечтает о красивом доме. "Визитной" карточкой жилья является кухня – это не только лицо хозяйки, но и место, где зачастую можно поговорить по душам, а между тем рассмотреть все недостатки.

Главред собрал подборку ценных советов о том, как придать кухне дорогой вид и при этом не потратить ни копейки.

Ценные советы для тех, кто хочет сделать свою кухню стильной и комфортной/instagram.com/idei__dizaina_

Во-первых, не покупайте кухонный уголок – это "привет" из 90-х, который уже совершенно не в моде. Более того, такая мебель очень непрактичная и занимает много места. Особенно, если речь идет о кухне в квартире.

Лучше поставьте стол и несколько табуреток. Если у вас уже есть уголок – выбросьте его немедленно или подарите бабушке, а взамен возьмите несколько стульев и покрасьте их в нужный вам цвет. Поверьте, это будет и дешево, и оригинально.

Во-вторых, не выбирайте на кухню занавески в виде штор и ламбрекенов. Они попросту "съедают" вкус и совершенно не подходят для "бытовой" комнаты. Их место в спальне, гостиной, детской, но не в кухне.

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Вместо этого, повесьте римские шторы или жалюзи, которые придадут ощущение просторности и будут практичны в уходе.

В-третьих, при выборе фартука никогда не делайте ставку на яркость. Сейчас в тренде натуральные оттенки и любой "крик" цвета удешевит интерьер. Тем более, что к универсальным оттенкам намного проще потом подобрать кухонную утварь и мебель, нежели искать фиолетовые кастрюли и доплачивать за красные жалюзи.

В-четвертых, покупая кухню, не надейтесь, что серебряные ножки продемонстрируют ваш вкус. Они непрактичны, и вам постоянно придется оттуда что-то доставать, а еще они крадут уют.

И, напоследок, витрина на кухне – это признак безвкусия. Такие предметы мебели уместны только в гостиной. Кроме того, вам постоянно придется ухаживать за посудой в открытом и стеклянном шкафу, ведь жир и запах будет тянуть к ним, как магнитом.

Напомним, ранее мы писали о том, как обустроить балкон, который может быть и кухней, и кабинетом, и спортзалом, и зоной отдыха.

Смотрите видео ТСН о правильной планировке кухни

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