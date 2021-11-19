Названо лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевое

Квартиру можно купить дешевле / pixabay.com

Эксперты назвали оптимальное время для покупки квартиры. Специалисты определили точные даты как для покупки жилья в новострое, так и для приобретения недвижимости из вторых рук.

Исходя из некоторых показателей, они утверждают, что наилучший вариант для приобретения жилья на вторичном рынке - лето.

В частности, с середины июня до середины августа.

Это связано с отпусками и резким снижением деловой активности, ведь многие люди уезжают на отдых.

И именно это сокращает спрос на недвижимость, что вынуждает продавцов охотнее идти на уступки.

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Специалисты по продажам утверждают, что летом покупатель может получить 5%-ю скидку.

А вот если речь идет о новостройках, то тут дело предстоит несколько иначе

Эксперты утверждают, что покупать квартиру лучше в конце кварталов, полугодий и года.

Это обьясняется тем, что в указанные временные отрезки у застройщиков "горят" планы продаж, и поэтому они улучшают условия для клиентов.

Самые лучшие месяцы для покупки квартиры - это март-апрель и сентябрь-октябрь, а также предновогодний период.

А вот в период карантина спрос на квартиры сокращается практически с каждым днем, поэтому, если вы ранее планировали купить недвижимость и у вас есть деньги - это самое время.