Самые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площади

Идеи для балкона могут быть самыми разными / planirovkainfo.ru

На сегодняшний день балкон утратил свою популярность в своем "истинном" предназначении – слаживать банки и различный хлам "на потом".

К счастью, появилось море идей для его куда лучшего обустройства – многие используют эту дополнительную площадь, как кабинет, зону отдыха, столовую или кухню.

В целом, выбор зависит от дизайна квартиры – если балкон обустроен на кухне, то из него часто делают мини-столовую или саму рабочую зону.

Стол или рабочая поверхность зачастую соединяется с подоконником, открывая хозяйке вид на жизнь за пределами квартиры.

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Также очень часто его обустраивают как зону отдыха, к примеру, если балкон соединен с гостиной или спальней. В таком случае там хорошо смотрится мини-диван или кресло-кокон. Дополнить интерьер может лаконичный журнальный столик и полки для книг, сувениров, зелени или других любимых атрибутов домочадцев. А можно сделать из балкона даже мини-спортзал.

Еще одним вариантом для предназначения балкона является кабинет. Рабочая зона прилегает к боковой стене, чтобы солнечный свет и попадал в нужную точку, и одновременно не мешал работать.

К тому же, если вы решили сделать из балкона кабинет, то на его другой стороне у вас есть отличный шанс обустроить и зону отдыха. Сделать это поможет пуф, кресло или самодельный диванчик из паллетов, который можно создать в любом необходимом цвете и всегда изменить с помощью бюджетного текстиля.

Читайте такжеСамые популярные недоделки в новостройках: на чем обманывают застройщикиДля тех, кто хочет сэкономить и сделать балкон своими руками, полезными станут деревянная вагонка или панели. Их выбор сегодня достаточно широкий, а монтировать сможет даже ребенок. Для теплоизоляции достаточно прикрепить на стену светоотражающую пленку и минвату или пенопласт. Так вы сможете сэкономить на отоплении, ведь батарею проводить на балкон более затратно.

Цветовая гамма – любая на ваш вкус. А если хотите быть в тренде – смело выбирайте светлые и натуральные оттенки. Они как раз в моде.

Стоит обратить внимание и на декор окон. Дизайнеры рекомендуют использовать ролеты. Сегодня есть широкий выбор разных цветов и узоров. Популярные нынче ролеты "день-ночь". Но можно и выбрать короткие занавески или просто повесить ламбрекены. Неплохо смотрятся и практичны в быту на балконе "старые, добрые" римские шторы. Длинных занавесок выбирать не стоит. Они "украдут" ваше пространство.

Напомним, ранее мы писали о том, как из гостиной сделать любую другую дополнительную комнату.

Также ранее эксперты назвали оптимальное время для покупки квартиры и определили точные даты как для покупки жилья в новострое, так и для приобретения недвижимости из вторых рук.