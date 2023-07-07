Секреты выращивания цветной капусты: как получить большие и белоснежные кочаны

Не каждый может вырастить хороший урожай цветной капусты. Опытные огородники рассказали, что сделать, чтобы результат был стопроцентным.

https://news.glavred.info/sekrety-vyrashchivaniya-cvetnoy-kapusty-kak-poluchit-bolshie-i-belosnezhnye-kochany-10483795.html Ссылка скопирована

Цветная капуста очень требовательна - как вырастить хороший урожай / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Цветная капуста среди садоводов и огородников считается достаточно капризной культурой, поэтому не каждый возьмется ее выращивать. Чтобы получить крупные белоснежные кочаны, нужно знать секреты выращивания цветной капусты.

К слову, чтобы кочанов было в два раза больше, нужно применять простое средство из аптечки. Читайте материал: Чем поливать капусту для завязывания кочанов: это средство есть в каждой аптечке.

Почему не завязывается цветная капуста

Во-первых, не стоит покупать рассаду цветной капусты на рынке. Опытные огородники говорят, что нередко продавцы поступают не очень честно. А именно - они выращивают рассаду из таких сортов капусты, которые будут иметь товарный вид, но не факт, что принесут богатый урожай.

Если вы хотите получить действительно хороший урожай цветной капусты, то стоит научиться выращивать рассаду. При этом важно выбирать такие сорта, которые подойдут для вашего региона и погодных условий. Например, есть такие сорта цветной капусты, которые неустойчивы к продолжительной жаркой погоде или длительным похолоданиям.

Если вы ошибетесь с выбором, то капуста либо не будет завязывать головку, либо просто уйдёт в цвет.

Опытные огородники советуют остановить свой выбор на гибридах. Причем это касается не только цветной капусты, но и других овощных культур.

Цветная капуста - очень капризная культура / скриншот

Во-вторых, цветная капуста очень требовательна к почве - она не будет расти в кислом грунте. Эта культура предпочитает щелочные почвы. Чтобы раскислить грунт, можно использовать мел, гашёную известь или древесную золу.

Золу нужно просто посыпать вокруг растений либо сделать вытяжку из золы и опрыскать капусту прямо по листу. Также золу можно подсыпать прямо в лунки во время посадки рассады.

Кстати, зола не только хорошо раскисляет почву, но и хорошо сказывается на росте цветной капусты, потому что в ней имеется большое количество макро- и микроэлементов.

Зола поможет раскилить почву / скриншот

Капусте очень нужны азот, кальций, бор и молибден. При недостатке этих элементов капуста плохо развивается и не завязывает кочаны. При недостатке молибдена у цветной капусты развиваются недоразвитые, узкие и морщинистые листья.

Важно: завязывание кочанов на цветной капусте напрямую зависит от наличия здоровых, больших листьев и их количества на растении. Поэтому всегда на начальном этапе роста рассады нужно позаботиться о том, чтобы сначала вырастить сильное растение с крупными красивыми листьями. Для этого нужно уделить внимание, во-первых, азотным подкормкам. А, во-вторых, подкормкам, которые содержат бор и молибден.

Чем подкормить цветную капусту для завязывания кочанов

Для азотных подкормок можно использовать настой из сбороженной травы. Его можно приготовить самостоятельно из любых сорняков или скошенной травы.

Некоторые огородники применяют десятипроцентный нашатырный спирт. Он разводится из расчёта 1-2 столовые ложки на 10 литров воды. Такие азотные подкормки лучше всего делать после высадки рассады в грунт через каждые 10-14 дней до того момента, пока не начнёт завязываться кочан.

В этот же период проводиться опрыскивание по листу раствором на основе любого жидкого удобрения, в составе которого есть бор и молибден.

Можно использовать обычную аптечную борную кислоту. Чтобы приготовить раствор, 2 грамма борной кислоты растворяются в 10 литрах воды. За сезон проводится два-три опрыскивания по листу с интервалом 10-14 дней.

Цветную капусту можно подкормить борной кислотой / скриншот

Когда у цветной капусты в серединке начнёт завязываться кочан (маленькие листочки начнут как бы закручиваться в небольшой пучок), нужно применять больше калийно-фосфорных подкормок (например, золу).

Если вам интересно узнать, в чем польза борной кислоты для растений, читайте материал: Спасет даже самый чахлый цветок: как применять борную кислоту для комнатных растений.

Как правильно поливать цветную капусту

Чтобы получить хороший урожай цветной капусты, нужно поддерживать умеренную влажность почвы на грядке. Частота полива капусты зависит от погоды и температуры воздуха.

Сильное и длительное пересыхание почвы в районе корней плохо сказывается на росте и урожайности капусты, но и сильно заливать растение тоже нельзя. При переувлажнении корни будут задыхаться, а листья при этом приобретут желтоватый оттенок и будут плохо развиваться.

Поэтому нужно научиться зрительно угадывать потребность капусты в поливе. Частота полива будет индивидуальной для каждого участка.

Цветная капуста не должна страдать от засухи или переувлажнения / скриншот

Как получить белоснежный кочан цветной капусты

Чтобы головки капусты формировались красивыми и белоснежными, опытные огородники используют один простой лайфхак.

Когда кочан вырастает до такого размера, когда маленькие листочки уже недостаточно плотно его покрывают, нужно надломать один или два листа, которые ближе всего расположены к головке, и прикрыть ими кочан от солнечного света.

Кочан капусты нужно прикрыть листьями от прямых солнечных лучей / скриншот

Таким образом получится спрятать капусту от прямых солнечных лучей и получить белоснежные кочаны. Если этого не сделать, они приобретут коричневато-бежевый цвет.

Смотрите видео - Все секреты выращивания цветной капусты:

Ранее Главред писал, чем обработать капусту, чтобы её не ели: простые способы борьбы с вредителями.

Вам также может быть интересно: