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Почему огурцы растут крючком и что сделать, чтобы они "выпрямились"

Анна Ярославская
16 июня 2023, 10:10 обновлено 16 июня, 10:22
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Искривленная форма огурцов обычно говорит о том, что растению не хватает микроэлементов – калия, азота, фосфора и других.
Огурцы
Почему огурцы кривые и пузатые - что с этим делать / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Огурцы – очень популярная культура для выращивания. Но получить урожай вкусных плодов не так уж и просто, так как огурцы довольно капризны. Если их неправильно поливать и не вносить удобрения, огурцы вырастут горькими, а их форма приобретет уродливые очертания. Главред разобрался, как определить по форме огурца, чего ему не хватает.

Почему огурцы растут крючком и горькие на вкус

Если вместо ровного и красивого огурца, у вас выросли мелкие плоды крючкообразной формы да еще и горькие, то проблема кроется в том, что их недостаточно поливали. На это также указывает пожелтение листвы и опадение завязей.

Огурцы любят влагу, их следует поливать часто. Если лето жаркое, то ежедневно или через день. На каждый квадратный метр грунта необходимо использовать от 10 до 12 литров воды.

Почему огурцы кривые и пузатые

Если огурцам не хватает азота, они не вырастают до крупных размеров и приобретают желтоватый цвет. У таких огурцов будет заостренный и изогнутый кончик, а со стороны плодоножки они будут более толстыми, отдаленно напоминая по форме морковь. Листва на кусте будет иметь светло-зеленый цвет, а плети будут тонкими.

Если такие огурцы появились на огороде, растения нужно опрыскать раствором мочевины (5 г на 1 л воды), а через пять дней внести на грядку аммиачную селитру (30 г на 1 кв.м).

Также можно полить огуречные кусты раствором аммиачной селитры (3 ст. л. на 10 л воды).

Огурцы имеют форму груши - что это значит

Если огурцам не хватает калия, их форма становится похожей на грушу (истончаются у плодоножки и утолщаются снизу). Также для такого состояния характерны некроз и засыхание краёв листовых пластин растения, появляются коричневые пятна.

В этом случае огурцы нужно подкормить либо комплексным удобрением с повышенным содержанием калия, либо чисто калийным удобрением — калием сернокислым. В обоих случаях в 10 литрах воды нужно развести 10-20 грамм удобрения и полить растение под корень.

Огурцы имеют неестественно темно-зеленый цвет

Такая проблема появляется в случае защелачивания грунта. В этом случае нарушается процесс усваивания фосфора кустами огурцов, даже если их регулярно удобряют.

Понять, что растению не хватает фосфора, можно при появлении следующих признаков:

  • значительная часть завязей опадает;
  • плоды имеют небольшие размеры, неприятный вкус, имеется послевкусие горечи;
  • у огурцов неестественно темно-зеленый окрас;
  • листья имеют ярко-зеленый цвет, при этом они обрамляются бурой каймой.

Стоит помнить, что фосфор является строительным материалом каждой клетки растения. Если срочно не подкормить культуру, то часть плодов растение сбросит, и вы рискуете потерять урожай.

Как определить дефицит бора

Если растению не хватает бора, то побеги станут ломкими, а междоузлия плетей укоротятся. Цвет плодов становится более бледным, на них наблюдаются продольные полоски, а форма становится более кривой. Также признаком дефицита бора является наличие закрученного кончика.

Дефицит цинка

Цинка не хватает огурцам, если в почве имеется переизбыток азота. Распознать проблему можно по толстой кожуре, горькому вкусу. Решить вопрос несложно: необходимо поливать растения сульфатом цинка.

Ранее Главред писал, как приготовить подкормку из хлеба для огурцов.

Смотрите видео - Как определить по форме огурца, чего ему не хватает:

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