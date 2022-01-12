Спасет даже самый чахлый цветок: как применять борную кислоту для комнатных растений

Борная кислота для растений - польза и как применять / Фото pixaby

Все растения получают питательные вещества для своего роста, развития и цветения из почвы. Важный и необходимый для этого микроэлемент - бор. При его недостатке растение медленно погибает - листья становятся желтыми, отмирают верхушки, не завязываются бутоны, страдает корневая система. Восполнить дефицит бора можно при помощи удобрения растения борной кислотой.

Как понять, что растению не хватает бора

Чтобы понять, чего не хватает вашему комнатному любимцу, внимательно осмотрите цветок. Растению не хватает бора, если:

верхушечные побеги вялые и бледные;

прекратился рост;

пострадала верхушка, цветок начал развиваться при помощи боковых побегов;

не появляется молодая листва;

на листьях появились признаки хлороза, окраска поменялась на светло-зеленую с последующим пожелтением;

просматривается деградация межжилкового пространства;

на всей зеленой массе наблюдается мелкое мозаичное высветление;

осыпаются уже появившиеся цветы, а образование новых бутонов останавливается;

растение выглядит жухлым, уставшим.

Пожелтение листвы - признак нехватки бора / Фото ufermer.com

К слову, причинами снижения количества бора в грунте могут быть избыточный полив, некорректное внесение органики, применение комплексных азотно-фосфорно-калийный удобрений.

Борная кислота для растений - польза

Борная кислота для растений - это фактически "скорая помощь". Уже через 3-4 дня после такой подкормки они оживут - нормализуется рост, стебли станут более крепкими, а зеленая масса приобретет здоровый насыщенный цвет. А еще борная кислота обеспечивает пышное и длительное цветение, помогает растению восстановиться после пересадки и способствует успешному укоренению "деток".

Какие цветы любят борную кислоту

цикламен (Амбрелла, Лулу, Рококо, Аврора, Виктория, Зеленый лед, Сильвер);

орхидея (Ванда, Мильтония, Камбрия, Каттлея, Фаленопсис, Онцидиум, Венерин башмачок, Брассия);

бегония (Королевская, Металлика, Бауэра, Мэсона);

пеларгония (Оранжевая, Айс роуз, Ирида, Мини Диана);

гибискус (Коппер Кинг, Крэнберри Краш, Олд Йелла);

антуриум (Джоли пинк, Зизу, Лилли, Семпер, Рэд);

комнатные розы (Кордана, Прима балерина, Бигуди, Колибри, Бэби маскарад);

каланхоэ (Пламенное, Каландива, Дегремона, Блоссфельда);

фиалка (Земфира, Спутник, Улыбка Остина, Мелоди Кими);

фикус (Бенджамина, Старлайт, Наташа).

Орхидеи любят борную кислоту / Фото pixabay.com

Как использовать борную кислоту для растений

Борную кислоту можно купить в любой аптеке. Стоит она дешево и продается в жидком виде или в форме порошка. Считается, что первый вариант более эффективен.

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Оптимальная концентрация борной кислоты для опрыскивания большинства видов цветов – 0,5 г на 10 л воды.

Для корневой подкормки готовят более "сильный" раствор: 1-2 г порошка растворяют в 10 л воды.

Важно тщательно рассчитывать пропорции, так как передозировка борной кислоты может спровоцировать гибель растения.

Чистый раствор борной кислоты применяется для обработки семян, луковиц, черенков комнатных растений перед посадкой. Это повысит фактор роста. Рекомендуемая дозировка: 0,2 г/л. Нужно растворить порошок в воде при непрерывном помешивании и замочить посевной материал на 12 часов.

Борная кислота для растений - как разводить

Чтобы борная кислота растворилась, нужно предварительно ее растворить в горячей воде, а затем довести ее количество до заданного объема.

Чтобы не обжечь корни, сначала нужно полить растение обычной водой, а через несколько часов подкормкой с борной кислотой.

После этого вазон нужно поставить на солнечное место — подкормка простимулирует выработку азота, а дефицит ультрафиолета отрицательно скажется на последующем росте.

К слову, разовая подкормка не решит проблему дефицита бора. Удобрять растение нужно не только весной, но и на протяжении всего вегетационного периода.

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Как опрыскивать растение борной кислотой

Если опрыскивать растение раствором с борной кислотой, то оно будет долго и обильно цвести. Кроме того, повысится сопротивляемость к болезням, вредителям, неблагоприятным и стрессовым условиям роста. Пропорции борной кислоты для опрыскивания: 5 г порошка в 10 л воды или 0,5 г/1 л.

Залейте раствор в пульверизатор, и проведите смачивание листьев с обеих сторон, предварительно очистив их от пыли. Орошение листвы нужно проводить вечером или в пасмурный день, чтобы растение не пострадало от ожогов.

Первое опрыскивание борной кислотой рекомендуют провести в фазе бутонизации, второе — на пике цветения, третье — через 2 недели после него.

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Ранее Главред писал, что универсальное и проверенное удобрение для комнатных цветов состоит из трех простых ингредиентов - они точно есть в вашей аптечке. Это борная кислота, марганцовка и йод.

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