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Настоящий кладезь полезных веществ: 6 причин полюбить цветную капусту

23 ноября 2021, 03:50

Если вы заботитесь о своем рационе или пытаетесь похудеть, то без цветной капусты никуда.

Цветная_капуста
Польза цветной капусты для здоровья / Pixabay

Если вы до сих пор не уделяли цветной капусте должного внимания, этот материал навсегда это изменит. Невзрачный на первый взгляд, она является настоящим источником полезных веществ, а готовить ее легко и быстро.

Если вы заботитесь о своем рационе или пытаетесь похудеть, то без цветной капусты никуда, говориться в материале "НВ". Вашему вниманию шесть самых важных причин, почему цветная капуста должна стать частым гостем на вашем столе.

Мало калорий, много пользы

Цветная капуста очень низкокалорийна, но содержит много витаминов. Она насыщает организм такими питательными веществами как: витамины С, К, В6, калий, марганец, магний, фолиевая кислота, фосфор.

Высокое содержание клетчатки

Цветная капуста
Цветная капуста содержит много клетчатки / depositphotos

Главное преимущество капусты – клетчатка, входящая в состав. Один стакан капусты содержит 3 грамма клетчатки. Именно это количество составляет 10% от дневной потребности человека. Клетчатку очень важно добавлять в рацион, ведь она является пищей для полезных бактерий в кишечнике. К тому же овощи, содержащие много этого полезного элемента, способны уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Источник антиоксидантов

Цветную капусту ценят высокое содержание антиоксидантов, которые в организме выполняют важные функции: защищают клетки от вредных свободных радикалов и воспалений. Питательные вещества входят в состав всех крестоцветных овощей, но именно в цветной капусте есть глюкозинолаты и изотиоцианаты – группы антиоксидантов, способные замедлять рост раковых клеток.

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Поможет похудеть

Цветная капуста
Капуста поможет похудеть / depositphotos

В стакане капусты содержится всего 25 калорий, что позволяет кушать ее в больших количествах. К тому же клетчатка, которой богата капуста, замедляет процесс пищеварения, поэтому вы дольше сможете чувствовать себя сытыми.

Высокое содержание холина

Многие страдают из-за дефицита холина, от которого можно быстро избавиться благодаря капусте. Он выполняет в организме много важных функций, в частности, играет важную роль в поддержании целостности клеточных мембран, синтезе ДНК и метаболизме. Холин также причастен к синтезу нейромедиаторов, необходимых для здоровой нервной системы.

Капуста безопасна для всех

Цветная капуста принадлежит к семейству крестоцветных и подойдет всем, у кого нет аллергии. Однако следует помнить о нормах и не преувеличивать, ведь чрезмерное потребление может вызвать гипотиреоз.

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Брокколи, брюссельская и цветная капуста – без сомнения очень полезные овощи. Но из-за их горьковатого привкуса всех этих представителей семьи брассика откровенно недолюбливают большинство детей. Оказывается, всё не так просто

viber
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