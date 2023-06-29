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Чем обработать капусту, чтобы её не ели: простые способы борьбы с вредителями

Анна Ярославская
29 июня 2023, 11:16 обновлено 29 июня, 11:25
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С главными врагами капусты можно бороться действенными народными методами.
Капуста
Из-за вредителей можно потерять весь урожай капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Сочные капустные листы привлекают большое количество вредителей. Они вмиг могут уничтожить урожай, в который огородник вложил огромное количество труда. К главным врагам капусты относятся: крестоцветная блошка, голый слизень, тля, бабочка белокрылка. С каждым из этих насекомых можно бороться при помощи простых и дешевых народных средств.

Если вы хотите узнать, почему капуста внезапно перестала расти и как это исправить, читайте материал: Любая капуста будет расти, как бешеная: рецепт дешевого чудо-средства.

Как бороться с крестоцветной блошкой

Крестоцветная блошка питается растениями семейства крестоцветных, в том числе и капустой. Если от нее не избавиться, то урожая можно не ждать.

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Прогнать вредителя с участка помогут простые средства. Во-первых, блошки боятся влаги, поэтому для посадки рассады капусты нужно выбирать сырое место. Далее на помощь придет обильный полив.

Табачная пыль и древесная зола для капусты - еще один простой способ бороться с блошкой. Этой смесью нужно обсыпать саженцы рано утром, когда выпала роса. Зола усложнит блошке процесс питания.

Также можно опрыскать капусту настоем золы и мыла. Для этого зола заливается кипятком в пропорции 1:3. Раствор должен настояться в течение двух дней. Далее добавляется жидкое или хозяйственное мыло.

Как избавиться от белокрылки на капусте

Бабочка белокрылка питается соком растений и способна всего за несколько недель полностью уничтожить урожай не только капусты, но и огурцов, помидоров, салата, декоративных насаждений.

Избавиться от насекомых можно, собрав их вручную. Но это потребует очень много сил и времени. Если нет возможности ежедневно уделять огороду внимание, то можно опрыскать капусту раствором уксуса с мылом.

Его готовят таким образом: 10 л воды + 50 мл натурального яблочного уксуса + 30 г стружки хозяйственного мыла. Все тщательно перемешивается. Далее можно обрабатывать растения.

Еще один вариант - настой из лука и чеснока. По 100 г чесночных и луковых стрелок нужно измельчить в блендере. После их настаивают в течение недели в плотно закрытой емкости. Перед обработкой капусты разводят получившуюся массу в 5 л воды. Опрыскивание проводят один раз в две недели.

Обрабатывать можно не только капусту, но и грунт.

Как избавиться от голого слизня

Голый слизень питается как семенами, так и листьями капусты. Самый простой способ от него избавиться - это обсыпать грядки золой, известью, табачной пылью.

Еще один вариант - смастерить ловушку для слизней. Для этого нужно налить немного пива в пластиковую бутылку, закопать ее почти горизонтально по горлышко. Вредители будут заползать внутрь.

Как избавиться от тли на капусте

Самый простой способ избавиться от тли на капусте - это посадить на соседней грядке укроп. Он привлечет божьих коровок, которые будут уничтожать тлю.

Также с тлей можно бороться уксусом и настоем табака, так как резкие запахи отпугивают насекомое.

Первый способ: 200 мл обычного столового уксуса нужно разбавить в ведре воды и добавить 40 г любого мыльного раствора. Хорошо распылить на нижнюю часть листьев.

Второй способ: 10 г сухого табака залить 5 л воды и настоять в течение суток. Потом добавить еще 5 л воды и кипятить 2 часа. Опрыскать полученной жидкостью капусту.

Как развести дегтярное мыло для капусты

Дегтярное мыло очень часто используют как хорошее дезинфицирующее средство для капусты. Оно убьет тлю и очистит растения от последствий ее пребывания, таких как появление бактерий и плесени.

Чтобы приготовить раствор нужно взять один литр теплой воды и в ней развести 100 г дегтярного мыла. Довести раствор до 10 литров, добавив 9 литров холодной воды.

Этим раствором нужно опрыскивать капустные кочаны и ножки.

Ранее Главред писал, чем поливать капусту для завязывания кочанов: это средство есть в каждой аптечке.

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