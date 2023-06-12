Чем поливать капусту для завязывания кочанов: это средство есть в каждой аптечке

Если опрыскать капусту раствором с йодом, она будет расти на глазах без болезней и вредителей.

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Для чего поливают капусту йодом и как это правильно делать / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Йод - незаменимое средство для выращивания большого урожая капусты. Огородники применяют его на протяжении десятилетий, поскольку оно очень эффективно и просто в приготовлении. Если правильно применять йод, качанов будет в два раза больше, а на вкус они будут лучше.

Для чего поливают капусту йодом

Йод - природный антисептик. Чем он полезен для капусты:

ускоряет рост растений, кочаны завязываются раньше;

овощи лучше усваивают азотистые соединения;

кочан созревает плотным;

содержит витамин С, который необходим растениям для роста и стойкого иммунитета;

капуста становится более устойчивой к заморозкам;

срок хранения капусты удлиняется;

йод помогает бороться с вредителями и грибковыми заболеваниями.

Если йода в почве недостаточно, капуста будет плохо расти, завязи формируются дольше, кочан будет неравномерным, а цвет станет менее насыщенным.

Подкормка капусты йодом - основные правила

Перед применением подкормки почву необходимо дополнительно увлажнить чистой теплой водой.

Первый корневой полив проводят не раньше, чем через две недели после пересадки саженцев на постоянное место.

Опрыскивать растения йодом можно только в вечернее время или в пасмурную безветренную погоду.

Нельзя превышать норму йода в корневой подкормке, иначе есть риск того, что растение получит ожоги. На 2 литра воды нужно добавить лишь 1 каплю йода. На одно растение применяют 1 литр препарата.

Как йод помогает бороться с вредителями капусты

Эффективной защитой капусты и замечательной подкормкой послужит раствор на основе молочной сыворотки, йода с добавлением хозяйственного мыла. Этот раствор поможет справиться с такими вредителями капусты как тля, трипсы, паутинный клещ и крестоцветные блошки.

Для приготовления 5 литров раствора понадобится:

500 мл молочной сыворотки;

1 ст. ложка жидкого хозяйственного мыла;

10 капель йода;

5 л воды.

Для приготовления удобрения нужны три ингредиента / скриншот

Все ингредиенты перемешать, залить в опрыскиватель и обработать растения. Такая обработка в первый раз проводится сразу после высадки рассады в грунт и потом применяется раз в 7-10 дней.

Этот раствор можно применять для всех видов капусты: брокколи, цветной, белокочанной и пекинской капусты.

Смотрите видео - Как опрыскивать капусту йодом:

Ранее Главред писал, чем поливать капусту для хорошего урожая. Это дешевое чудо-средство каждый может приготовить в домашних условиях.

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