Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказку

Зимний маникюр 2022 станет глотком свежего воздуха для тех, кто открыт ко всему новому и не боится экспериментов. Так важно в преддверии Нового года отпустить все условности, немного расслабиться и позволить себе поверить в сказку, чудо и то, что все будет хорошо.

Именно поэтому маникюр на Новый год 2022 нужно тщательно продумать, и сделать все для того, чтобы он притянул в вашу жизнь все самое лучшее. Учитывая то, что предстоящий 2022 год по китайскому календарю – это год Черного Водяного Тигра, то этот момент обязательно нужно учитывать при выборе дизайна ногтей.

Идеальный маникюр на год тигра должен включать цвета, которые соответствуют предпочтениям сильного и грозного хозяина следующего года. Конечно же, ваши ногти на новый год 2022 должны гармонично сочетаться с вашим нарядом – в нашем материале В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра можете подробнее узнать о том, на какие цвета сделать упор.

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В целом новогодний маникюр 2022 может быть очень разным - светлым и темным, ярким и сдержанным, элегантным и нежным. Вы можете даже покрыть ногти любимым лаком и украсить их рисунком тигра – получится очень эффектно и оригинально, и царь грядущего года будет доволен.

Маникюр на Новый год 2022 с тигром / Instagram

Красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром – на что обратить внимание

Новогодний маникюр с тигром лучше не перегружать рисунками – тигр на ногтях не должен потеряться. Можете создать стильный французский маникюр 2022, или нюдовый маникюр, и на одном из ноготков нарисуйте тигра.

Маникюр на Новый год 2022 с тигром / Instagram

При этом создать модный маникюр Новый год 2022 с тигром сможет каждый в домашних условиях – для этого можете просто покрасить ногти в любимый цвет, и один ноготок украсить специальной наклейкой с изображением животного или элементов, которые о нем напоминают.

Маникюр на Новый год 2022 с тигром / Instagram

В любом случае новогодний дизайн ногтей 2022 с тигром не останется незамеченным и поднимет настроение вам и окружающим. Соблазнительные и милые тигрята заставят ваше сердце биться сильнее, а внутренне вы станете сильнее.

Маникюр на Новый год 2022 с тигром / Instagram

Вы также можете сделать необыкновенный тигровый маникюр 2022 на новый год. В качестве основы ему нужен яркий насыщенный оттенок – розовый, оранжевый, голубой или желтый. Полоски тигра легко наносятся с помощью кисточки для рисования. Только постарайтесь сделать полосы тигра толще в начале и тоньше в конце. Это поможет лучше имитировать шкуру животного и не позволит вашему тигру выглядеть слишком похожим на зебру.

Маникюр на Новый год 2022 с тигром / Instagram

При этом учтите, что можно покрыть "шкурой" тигра как все ноготки, так и всего несколько из них - оба варианта уместны и станут изюминкой вашего новогоднего образа.

Маникюр на Новый год 2022 с тигром / Instagram

Новогодний маникюр на длинные ногти и на короткие можно также украсить элементами с тигровым принтом. Этом могут быть любые геометрические фигуры, которые внутри заполнены рисунком в стиле шкуры тигра.

Маникюр на Новый год 2022 с тигром / Instagram

А если вы понимаете юмор, то можете сделать надпись "тигр" на ногтях и нарисовать яркого и смешного тигренка – такой маникюр 2022 станет для вас напоминанием о том, что в новогоднюю ночь нужно радоваться жизни, улыбаться и верить в сказку.

Маникюр на Новый год 2022 с тигром / Instagram

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