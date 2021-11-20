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Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всех

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 ноября 2021, 06:01

Цвет черной смородины и ночи у многих ассоциируется с авторитарностью, силой и бескомпромиссностью. Но черный маникюр на Новый год 2022 совсем не агрессивный!

  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Красивый черный маникюр на Новый год 2022
    Красивый черный маникюр на Новый год 2022 Instagram

Черный маникюр на Новый год 2022 подойдет идеально, ведь в его основе цвет, который символизирует Черного Водяного Тигра – царя следующего года. Правда, делать акцент только на цвет – мало. Дизайн ваших ногтей должен не только сочетаться с одеждой, но и стать напоминанием о празднике, который откроет новую удивительную главу в вашей жизни.

И даже если вы цените лаконичность и не любите ярких элементов, ваши черные ногти на Новый год 2022 просто обязаны сразить всех наповал сиянием и заставить поверить в чудо. Ведь этот день соткан из наших надежд и желаний, и чтобы они осуществились, без чудес не обойтись. Хотя есть и альтернативный цвет маникюра на новый год 2022 – в нашем материале Самый красивый красный маникюр на Новый год 2022, который заставит поверить в чудо найдете множество идей для вдохновения.

Кроме того, если вы планируете сделать для праздника элегантную прическу, то ваш новогодний маникюр 2022 просто обязан ей соответствовать. Поэтому смело красьте ногти в глянцевый чёрный цвет, и украшайте их. Будете удивлены, но вмиг ваши ногти превратятся в роскошные украшения, которые очаруют всех, кто их увидит. "Все круто с черным" - именно так вы будете думать каждый раз, когда будете смотреть на свои руки.

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Сам по себе чёрный цвет магический, он завораживает таинственностью и дарит ощущение защищенности. Цвет черной смородины и ночи у многих ассоциируется с авторитарностью, силой и бескомпромиссностью. Наверное, не случайно он занимает в современном деловом мире ключевое место. В то же время черный не является агрессивным цветом. Вот почему черный маникюр новый год 2022 – потрясающий вариант не только для прогрессивной молодежи, которая делают вызов обществу, но и для женщин элегантного возраста.

Красивый черный маникюр на Новый год 2022
Красивый черный маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Черный маникюр на год тигра в любом случае не мрачный. А еще он гармонично смотрится на ногтях любой формы и длины. Все те, кто уже давно вычеркнул из своей жизни наращивание ногтей, будут в восторге – ведь новогодний маникюр на короткие ногти черного цвета выглядит фантастически. При этом любое украшение на таких ногтях будет уместной.

Красивый черный маникюр на Новый год 2022
Красивый черный маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Красивый маникюр на Новый год 2022 черный

Новогодний дизайн ногтей 2022 год – это, в первую очередь, все то, что напоминает о празднике. Для этого покрасьте ногти черным лаком, а потом нарисуйте елочку, снежинки, снеговика, елочные игрушки и все то, что у вас вызывает приятные мысли о новогодней ночи. Черный маникюр с рисунком станет находкой для тех, кто хочет стать центром Вселенной в новогоднюю ночь.

Красивый черный маникюр на Новый год 2022
Красивый черный маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Если вам нравится черный маникюр с золотом, или черный маникюр с серебром – просто слегка украсьте свои ногти блеском. Кроме того, вы можете несколько ногтевых пластин полностью покрыть золотым лаком, а остальные пускай будут черными – такое сочетание чрезвычайно выигрышное. Это очень удачный новогодний маникюр 2022 год Тигра.

Красивый черный маникюр на Новый год 2022
Красивый черный маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Тигр на ногтях в этом году актуален как никогда, поэтому все те, кто хочет, чтобы хозяин будущего года был к ним добрым и ласковым, могут смело рисовать его на своих ногтях. Маникюр тигр станет не только украшением и изюминкой любого образа, но и добавит вам уверенности в себе, сделает решительной и смелой.

Красивый черный маникюр на Новый год 2022
Красивый черный маникюр на Новый год 2022 / Instagram

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