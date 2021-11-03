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Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 ноября 2021, 06:01

В сезоне осень-зима 2021 2022 особого внимания заслуживают хитрые многослойные женские стрижки с челкой. Но не только!

  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram
  • Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
    Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 Instagram

Женские стрижки больше не являются простыми. Если вы следите за модой, то уже должны были заметить, что мир больше не сходит с ума по лаконичным прическам, в основе которых - четкая линия пробора и прямые волосы. Модные стрижки осень-зима 2022 – особенные! Сейчас главное – подчеркнуть индивидуальность. Не быть как все – вот то, к чему стремятся все женщины мира! А самый легкий способ добавить образу изюминку –подстричь челку.

Стрижки с челкой 2021 2022 – главные героини осенне-зимнего сезона, при этом в тренде много интересных вариантов. Правда, при выборе челки, особенно, если вы делаете ее впервые в жизни или после продолжительного перерыва, важно учитывать тип лица, структуру волос и личный стиль, иначе вы можете полностью испортить свой образ.

При этом кудрявые и непослушные волосы не должны вас останавливать – наоборот, воздушная челка, которая разлетается по сторонам, актуальна как никогда!

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Чтобы создать непринужденный образ крутой девушки, попробуйте сочетать волнистые волосы до плеч с тонкой челкой, также известной как "косая челка" - она мгновенно придаст вашему образу невероятной легкости.

В эту холодную пору, когда дни становятся темными, а ночи слишком длинными, особого внимания заслуживают хитрые многослойные женские стрижки с челкой 2022 в стиле мифических 90-х. Почти в каждой из них есть деталь, которая позволяет выделиться из толпы и подчеркнуть свой стиль.

Стрижки на средние волосы с челкой 2021 2022

Больше всего впечатляет динамичная стрижка с челкой на средние волосы, которая включает в себя элементы лохматой шегги и французского боба – ее называют шегги-боб. Эта стрижка женская идет, как правило, с удлиненной челкой, и она очаровывает эффектными перепадами длины.

Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 / Instagram

В показе коллекции одежды Saint Laurent можете увидеть, настолько потрясающе выглядят стрижки на средние волосы с челкой 2021 года.

Также в сезоне осень-зима 2021-2022 актуальны стрижки средней длины с удлиненными боковыми челками, которые переходят линию глаз. Если хотите создать молодежный образ, или ваша цель - скрыть морщинки или широкий лоб, то боб на средние волосы с удлиненной челкой именно для вас.

Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 / Instagram

Стрижки 2021 2022 с челкой на короткие волосы

Модные короткие стрижки с челкой 2021 2022 без преувеличения покорят всех тех, кто не боится смелых решений. Тут мы видим фактурные и даже фигурные челки. А для тех, что хочет добавить в свой образ нотку гламура, в тренде двухцветные челки.

Читайте такжеМодные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объемПри этом любая короткая стрижка очень удачно сочетается с челкой на бок, например, пикси или гарсон. Несколько лет назад эта удивительная челка получила "обратный билет" в мир моды, и сумела снова покорить женские сердца.

Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 / Instagram

Стрижки на длинные волосы с челкой 2021 2022

Модные стрижки на длинные волосы с челкой на осень-зиму 2021 2022 - это в основном варианты с густой челкой и ровной линией среза. При этом длина челки может быть как ниже линии бровей, так и выше.

Также в тренде челка с бахромой, или челка-шторка – в сочетании с длинными волосами она хорошо подходит для лица круглой или овальной формы. Кроме того, модная челка по бокам является отличным решением для тех, у кого тонкие волосы.

Модные стрижки с челкой осень-зима 2022
Модные стрижки с челкой осень-зима 2022 / Instagram

В этом видео можете узнать, что делать, если у вас выпадают волосы:

Если вы хотите скрыть острый подбородок, угловатые челюсти или большой лоб, то эта модная челка 2021 на длинные волосы тоже станет для вас находкой. Челку-шторку можно заглаживать вперед или делать легкий пробор, чтобы волосы растекались по сторонам.

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