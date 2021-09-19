В моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всем

Есть стрижки, которые сразу являются громкой заявкой на маленькое произведение искусства. А есть варианты, которым женщины отдают предпочтение в период неопределенности – когда точно не знаешь, чего хочешь, куда идешь и что для тебя важно. Такие периоды в жизни бывают – они переходные. И женская стрижка до ключиц клавикут, или Clavi Cut, в последние несколько сезонов была для многих настоящим спасательным кругом в подобных случаях.

Но ситуация кардинально изменилась, и в сезоне осень-зима 2021 2022 стрижка женская до ключиц клавикут стала безумно востребованной и популярной: проще говоря, она вырвалась в тренды и оказалась на передовой Моды!

Возможно, не последнюю роль в этом сыграла пандемия, которая выбила у многих из нас почву из-под ног и заставила по-другому посмотреть на все, что происходит вокруг, в том числе и на себя.

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Вряд ли женщины во всем мире стали менее уверенными в себе, но вполне вероятно, что на первый план вышла практичность, простота и лаконичность – именно такими качествами обладает модная женская стрижка до плеч 2021 2022 клавикут.

Таким образом, красивые женские стрижки 2021 пополнились еще одним прекрасным вариантом, который способен поднять стиль женщины на более высокий уровень!

Модная женская стрижка осень-зима 2021 2022 клавикут: на что обратить внимание

Название стрижки клавикут появилось не случайно – так по-английски называются ключицы. И уже в названии заложена идеальная длина стрижки – до линии ключиц. Чем-то эта прическа напоминает удлиненный боб, но это не одно и то же. В отличие от боба, волосы в стрижке клавикут стригут немного длиннее спереди, чем сзади.

Одним из главных преимуществ великолепной стрижки до плеч 2021 2022 клавикут является то, что она идеальна для всех: подходит как для густых, так и для тонких волос. При этом очень желательно учесть такой момент: если волосы тонкие, то стричь их нужно на одну длину. Если от природы у вас волосы густые, то смело можно их проредить, чтобы шевелюра не казалась слишком тяжелой.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-хА что касается длины, то совершенно не важно, лицо какой формы подарила вам природа – это тот редкий случай, когда пряди мягко ласкают лицо, благодаря чему угловатые формы кажутся мягкими, а круглые - удлиненными.

Модная стрижка до ключиц 2021 2022 клавикут / Instagram

При этом важно учесть, что у стрижки 2021 2022 на осень зиму клавикут нет какого-то определенного варианта укладки – наоборот, удачная длина дарит много возможностей для экспериментов. Таким образом, вы можете создать любое настроение на голове, соответственно, эта модная стрижка до плеч 2021 - универсальная и подходит всем без исключения!

Все те, кто предпочитает немного строгий образ, могут всего лишь аккуратно вытянуть волосы по всей длине и получат желаемый эффект.

С глубоким пробором сбоку прическа выглядит менее консервативно, и наоборот – центральный пробор делает ее более драматичной!

Для мягкого, игривого образа нужно уложить волосы легкими волнами. Добавьте челку или пробор по центру – и получится прическа неописуемой красоты.

Модная стрижка до ключиц 2021 2022 клавикут / Instagram

Почти каждая прическа выглядит хорошо, когда волосы распущены, и стрижка Clavi Cut не исключение. Особенного внимания в последнее время заслуживает легкая небрежность и лохматость. Поэтому для повседневного образа добавьте специальный гель, который добавляет волосам текстуру, и уложите волосы руками – стиль гранж в тренде, и с такой укладкой будете на высоте!

Читайте такжеВ моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-хИ еще. Не стоит волноваться, если ваши волосы отросли на несколько сантиметров. Да, вы можете выйти за линию ключиц, но прическа от этого не потеряет. Наоборот, в этом ее сила – теперь не нужно каждый месяц бежать к парикмахеру на корректировку.

Ранее сообщалось о том, что стрижка женская на длинные волосы полушэг – это новая вариация знаменитой шегги из 70-х. Но шегги стрижка на длинные волосы и полушэг – это не одно и то же. Современная прическа немного отличается от своей "прародительницы" - она не такая лохматая, не такая объемная и не такая дерзкая.