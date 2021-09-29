Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно  устоять

Порой нас переполняют очень сильные эмоции, и мы решаем подстричь волосы коротко. Бывает, нами движет огромное желание стать сильной, стильной и лучшей версией себя, и нам кажется, что первый шаг на пути к этому – это короткая стрижка. А иногда нам просто хочется пойти на "вы" против общества и сделать то, чего меньше всего от тебя ждут – и прощание с красивыми длинными волосами становится своего рода вызовом.

В принципе, совершенно не важно, почему модные короткие стрижки 2021 притянули ваше внимание и стали вашей новой реальностью. Но даже если этот выбор стоил вам больших моральных усилий, результат, скорее всего, вмиг всё оправдал. Потому что в последние время короткие стрижки женские настолько впечатляющие и вдохновляющие, что не влюбиться в них просто невозможно.

Сезон осень-зима 2021 2022 не исключение – сейчас на вершине моды оказались удобные короткие стрижки, устоять перед которыми сложно, ведь они потрясающие!

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Если вам кажется, что ваши волосы утомили вас, или вы просто хотите открыть новую главу в своей жизни, советуем обратить внимание на повседневные стрижки на короткие волосы осень зима 2021 2022.

В частности, особого внимания заслуживают 3 варианта, о которых мы вам сегодня расскажем. В нашей фотогалерее вы найдете актуальне образцы для понимания трендов без лишних слов.

Короткие стрижки женские 2021 2022 - на что обратить внимание

Самая модная стрижка пикси 2021 2022

Женская стрижка на короткие волосы пикси – это классика, поэтому она и возглавляет наш список. В ее основе – очень короткие волосы, но несмотря на это прическа выглядит супер женственно. Кроме того, она является отличной базой для роскошных сережек, всевозможных повязок для волос и солнцезащитных очков.

Читайте такжеВ моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всемСуть стрижки на короткие волосы пикси в том, что волосы со сторон и в области шеи характерно очень короткие, а сверху – длиннее. При этом особый акцент идет на шею – ее делают или выбритой, или ступенчатой.

Стрижка пикси: кому идет

Пикси подходит женщинам с тонкими или прямыми волосами. При помощи ступенек и челки стрижку можно легко "подогнать" по любую форму лица, а это означает, что пикси – универсальная стрижка, которая подходит большинству женщин. Исключение – обладательницы очень круглого лица, ведь в данном случае стрижка визуально не вытягивает лицо.

Модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022 / Instagram

Стрижка шапочка 2021 2022

Эта прическа у многих ассоциируется с детством. Помните знаменитые повседневные стрижки на короткие волосы "под миску" или "под горшок"? Так вот, современная стрижка шапочка очень на них похожа, в ее основе – волосы, которые стригут вокруг головы на одинаковую длину.

Стрижка шапочка для женщин находка, ведь она делает черты лица более мягкими. Особенно привлекательно она смотрится на женщинах с квадратным и овальным лицом, но некоторые немного неправильные версии прически отлично подходят и женщинам с другими формами лица. Кроме того, при выборе стрижки важно обратить внимание на структуру волос: шапочка идеальна для прямых и не слишком густых волос.

1632870453-9923.jpg / Модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022

Стрижка маллет 2021 2022, или кефаль

Женская стрижка маллет короткий шла на вершину моду сквозь тернии. Дело в том, что долгое время она читалась олицетворением безвкусицы. Но сейчас у стиля ретро тьма поклонников, поэтому маллет женский 2021 востребован как никогда.

Читайте такжеВ моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-хВ основе стрижки маллет в стиле 80-х – короткие волосы спереди, и длинные сзади. Но современная версия стала намного короче, поэтому прическа вполне предсказуемо оказалась в числе самых модных стрижек на короткие волосы. К слову, волосы сзади в современной вариации заканчивается на затылке или чуть выше плеча.

Модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022 / Instagram

Напомним, если ищете вариант боба, который отлично освежает образ, то ориентируйтесь на стрижку на короткие волосы микробоб. Вы можете сделать микробоб на уровне скул, а можете линию среза опустить на уровень между носом и ртом.