В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х

Боб – любимая прическа многих женщин. И это совершенно оправдано, ведь вариантов очень много: от бродячего боба до удлиненного и французского боба, популярность которого в последнее время чрезвычайно возросла. Но женские стрижки средней длины 2021 опять на пороге революции – уже сейчас в тренды врывается один вариант, который с легкостью покоряет женские сердца и становится любимой прической для многих. Встречайте, в моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка женская воздушный боб, или airy bob.

Хотя справедливости ради отметим, что средняя длина – условная. Дело в том, что главной особенностью воздушного боба является то, что прическа отлично подходит каждой женщине, при этом ни длина волос, ни их структура значения не имеет.

Вам нравятся стрижки на короткие волосы? Ок, сделайте воздушный боб на короткие волосы. Ни за что не готовы попрощаться со своими длинными роскошными волосами? Тогда возьмите на вооружение воздушный боб на средние волосы.

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Только меняйтесь! Позвольте новой прическе войти в ваш мир – это подарит вам незабываемые минуты легкости, ощущение радости и новизны, которые позволят посмотреть на себя по-другому и, возможно, даже начать новую удивительную страницу в жизни.

Читайте такжеВ моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цветПришло время забыть о классических стрижках боб определенной длины, с четкими линиями среза и идеально ровными волосами или волнами, созданными при помощи плойки.

Осенне-зимний сезон широко раскрыл двери невероятной воздушной и объемной прическе боб в стиле необыкновенных 70-х годов.

Модная женская стрижка воздушный боб 2021 2022 / Instagram

Также модная женская стрижка 2021 2022 воздушный боб станет спасательным кругом для тех, у кого тонкие и редкие волосы: воздушная укладка мгновенно придает шевелюре колоссального объема и визуально волосы кажутся более густыми. При этом кончики лучше не делать слишком рваными.

Модная женская стрижка воздушный боб 2021 2022 / Instagram

Но если у вас от природы густые волосы, то их придется немного проредить, чтобы они казались объемными.

Укладка стрижки воздушный боб осень-зима 2021 2022

Даже не надейтесь на то, что в этом случае можно обойтись без укладки – небольшие усилия приложить придется. Для этого вам понадобится текстурирующий спрей для укладки волос – его нужно нанести по всей длине. На этом этапе можно, конечно, остановиться – просто пальцами создайте легкую воздушную прическу с элементами небрежности, которая сейчас в тренде.

Модная женская стрижка воздушный боб 2021 2022 / Instagram

Но есть и другой путь: высушите волосы феном с помощью круглой щетки, создавая невероятный объем. Для этого направьте для начала волосы вперед. А потом простой фокус – отбрасываете волосы назад и продолжаете работать феном. Заключительные штрихи создаете пальцами.

Читайте такжеМодные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объемЕсли вашу стрижку дополняет модная челка 2021, то и ее нужно поднять у корней. Что касается пробора, то в идеале, если он будет центральным. Но если форма вашего лица требует бокового пробора, то смело ориентируйтесь именно на него.

Модная женская стрижка воздушный боб 2021 2022 / Instagram

Ваша цель – сделать прическу легкой и непринужденной, чтобы даже намека на плоский эффект не было. И не жалейте время на укладку – результат вас впечатлит и вдохновит!

Модная женская стрижка воздушный боб 2021 2022 / Instagram

Ранее сообщалось о том, что в моде стрижка на средние волосы боб с челкой. Эта трендовая прическа 2021 станет в первую очередь находкой для тех, у кого от природы вьющиеся или кудрявые волосы, и кому внушили, что челка – это не для них. Теперь правило следующее: если ваша челка разлетается по сторонам и выровнять ее без специальных инструментов для укладки нереально – то вы в тренде.