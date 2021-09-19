В моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красоты

За окном уже холодно, и все чаще появляется желание согреться и укутаться в очень теплый свитер. Среди новинок сезона найдете множество уютных моделей, которые на ощупь нежные, как мамины руки, и в которых сразу становится хорошо-хорошо!

Шикарный свитер, который вызывает приятные эмоции - это всегда находка для гардероба, ведь он так и просится в дуэт с любимой юбкой, брюками и джинсами, и в каждом случае получается очень стильный и эффектный образ. А модные свитера осень-зима 2021 2022 ко всему еще и неординарные, и они легко "приправят" ваш образ ноткой креативности.

Безусловно, вязаные свитера должны в первую очередь согревать вас. Но Мода осень-зима 2021 2022 решила впечатлить нас, ведь это ее девиз в этом сезоне. Так вот, не удивляйтесь, если в продаже найдете красивые свитера женские с вырезами на спине или плечах, которые добавляют образу магнетизма и привлекательности.

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Еще одна огромная модная тенденция осенне-зимнего сезона - трикотажные свитера с воротниками, которые немного напоминают мужские рубашки поло с длинными рукавами.

Для тех, кто любит быть в центре внимания, в моду вошли женские свитера поло в ретро-стиле с рисунком. А все те, кому нравится сдержанный стиль, в тренде однотонные вязаные модели бежевого цвета или хаки.

Модные свитера осень-зима 2021 2022 / Instagram

Также особого внимания заслуживают модные свитера 2022 со спортивной молнией. Визуально может показаться, что перед вами – свитер папы или дедушки, и доля правды в этом есть.

Модные свитера осень-зима 2021 2022 / Instagram

Тем не менее, все эти модели вряд ли будут лежать без дела в вашем шкафу, ведь они отлично сочетаются с джинсами, спортивными брюками и леггинсами.

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Если ваша душа жаждет ярких красок, то обратите внимание на жаккардовые свитера, на которых расцвели принты удивительной красоты.

Смело выбирайте те рисунки, которые вызывают у вас чувство восторга: например, это может быть абстракция, животные принты или шахматные узоры во всех возможных сочетаниях.

Только важно учитывать один важный момент: яркие свитера, которые в итоге становятся изюминкой образа, лучше всего сочетать с однотонными брюками или юбками.

Модные свитера осень-зима 2021 2022 / Instagram

А если вы обожаете носить джинсы или кожаные брюки, то специально для вас в моде свитера, сотканные из всех оттенков розового. Добавьте обувь на грубой подошве - и вы восхитительны!

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень теплоОбратите внимание и на размер – модные свитера женские осень-зима 2021 2022 достаточно свободные – таким образом, мы продолжаем прошлогоднюю тенденцию и все еще ориентируемся на оверсайз.

Модные свитера осень-зима 2021 2022 / Instagram

Ранее сообщалось о том, что в сезоне осень-зима 2021 2022 чудесной базой для повседневного образа станут модные кардиганы женские с карманами. Они отлично смотрятся в дуэте с укороченными или классическими прямыми джинсами. Добавьте кроссовки и будете неотразимы.