Розовую воду не заменит ни одно удобрение: как поливать комнатные растения марганцовкой

Марганцовка для растений - в чем польза и как применять / Фото ua.depositphotos.com

Чем подкармливать цветы дома - вопрос, который интересует многих цветоводов. Самые опытные из них знают, что приготовить удобрение для комнатных растений в домашних условиях очень просто, причем применять можно практически все, что есть под рукой - специи, дрожжи, скисшее молоко, банановую кожуру и другие отходы. Также очень часто в ход идут дешевые препараты, которые есть в каждой аптечке. Среди прочего можно применять и обычную марганцовку.

Что даёт марганцовка растениям

Раствор перманганата калия применяют в качестве антисептика с очень мощным действием. При помощи марганцовки можно обеззараживать семенной материал и клубни, а также обрабатывать инвентарные инструменты для садовых работ.

Марганцовка также является отличным средством против ряда заболеваний, имеющих вирусную, бактериальную или грибковую природу. Раствор применяют против:

росы мучнистой;

фитофтороза;

гниль различного вида;

мозаичной болезни;

ножки черной.

Также раствор перманганата калия выступает в роли своеобразной подкормки, содержащей большое количество калия, а также марганца, который редко можно обнаружить в составе почвы.

К слову, марганец играет большую роль в фотосинтезе и дыхании растений. Недостаток этого элемента в почве вызывает хлороз листьев. Если у комнатного растения между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска - это явный признак того, что оно страдает от сильного марганцевого голодания. Также такую подкормку стоит использовать, если листья стали бледными и скручиваются по краю, а также если пожелтели их кончики.

К плюсам применения марганцовки для растений можно отнести и тот факт, что из вазона исчезнут все насекомые, а домашние животные перестанут грызть цветы.

Как развести марганцовку для полива

Точно определить, сколько марганцовки потребуется, чтобы приготовить раствор - сложно. Опытные цветоводы обычно ориентируются по цвету:

слабая концентрация имеет бледно-розовый цвет и используется для профилактики и удобрения;

средне концентрированный раствор марганцовки имеет розовый цвет и используется для замачивания семян и обеззараживания корней/клубней/луковиц при лечении грибковых заболеваний, гнили;

сильно концентрированный раствор перманганата калия имеет ярко-розовый насыщенный цвет и используется для дезинфекции грунта методом полива.

Кристаллы марганцовки необходимо полностью растворять в воде / ua.depositphotos.com

Подкормку из марганцовки нужно обязательно готовить в перчатках, поскольку она окрашивает и сушит кожу. При попадании кристаллов на кожу, сначала нужно удалить их сухим ватным диском и только потом промыть водой и смазать жирным кремом.

Чтобы приготовить удобрение из марганцовки для цветов в домашних условиях, понадобится:

борная кислота 1/3 чайной ложки;

марганцовка на кончике зубочистки;

3-5 капель йода;

3 литра воды.

Борную кислоту необходимо растворить отдельно в теплой воде (40-45 градусов), дождаться полного растворения кристаллов. Марганцовку также растворить в подготовленной емкости в 3-х литрах воды до получения бледно-розового цвета. Затем добавить 3-5 капель йода. И в последнюю очередь добавить растворенную борную кислоту. Этим раствором можно проводить как корневую, так и внекорневую подкормку домашних растений.

Эту подкормку рекомендуется вносить только во влажный грунт, чтобы не обжечь корни.

Частота полива растений перманганатом калия проводится нечасто. Достаточно применять такое удобрение 1 раз в 6 месяцев - для профилактики, не чаще 1 раза в 1-2 недели - для лечения или подкормки.

Готовый раствор имеет свой срок годности - его можно применять в течение четырех дней максимум.

Смотрите видео - Как развести марганцовку для полива:

Какие растения можно поливать марганцовкой

Раствор перманганата калия следует использовать для тех цветов, которые хорошо себя чувствуют в слабокислой и кислой почве. К ним относятся: абутилон, алоказия, амариллис, аспарагус, аспидистра, азалия, антуриум бегония, гардения, гортензия, дифенбахия, каланхое, калатея, кала, камелия, кливия, монстера, пеларгония, примула, пуансеттия, плющ, спатифиллум, традесканция, фиалка, фикус, фуксия, хлорофитум, цикламен, циперус, шеффлера.

Марганцовка оказывает благоприятное воздействие на плодовые комнатные растения, такие как гранат, хурма, цитрусовые (лимон или апельсин).

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