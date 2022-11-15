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Как использовать банановую кожуру в качестве удобрения

15 ноября 2022, 03:30

Шкурки для бананов полезны наличием калия, фосфора, магния и азота, благодаря которым вы сможете получить отличное удобрение для ваших домашних растений.

бананы
Шкурки от бананов можно использовать для подкормки цикламенов, бегонии и роз / 1zoom.ru

Что можно подкормить банановой кожурой – так это домашние растения. Калий и фосфор, которые содержат шкурки, помогут развитию корневой системы растения и улучшат его общее состояние. Чтобы сделать хороший компост, нужно использовать много компонентов и дозировать в нем содержание кожуры от банана. Способов использовать банановую кожуру как удобрение на самом деле немало, и мы вам о них расскажем.

Чем полезны шкурки от бананов

Бананы и их кожура богаты не только калием и фосфором, но и кальцием, магнием и азотом. Это позволяет банановой шкурке успешно заменять удобрения.

Люди, которые ухаживают за цветами, наверняка скажут, что простая подкормка домашних растений банановыми шкурками вряд ли сработает. Однако на практике удобрения на базе кожуры не уступают гуминовыми концентраторами и растворимым палочкам.

К тому же если добавить к шкуркам от банана ветки от винограда, получится настоящее комплексное удобрение с половиной таблицы Менделеева. Цикламен, бегония и сенполия уже через несколько недель докажут вам, что такое удобрение работает и оно эффективно.

Банановая кожура как подкормка для растений

В большинстве случаев подкормку из кожуры от бананов советуют применять в помещениях для того, чтобы комнатные цветы оставались здоровыми. Сухая и подвяленная банановая кожура годится для подкормки разных цветов тех же цикламенов, бегонии и даже роз.

Как сделать подкормку для растений из банановой кожуры

Можно вспомнить несколько способов, как сделать удобрение из банановой кожуры. К примеру, можно закопать кожуру в землю, настоять ее в воде, сделать компост, заморозить, засушить или и вовсе ее зажарить.

Закопать банановую кожуру в землю

Когда проводится высадка рассады или уход за взрослыми растениями, советуют закапывать в землю порезанные банановые шкурки. Больше всего к такому удобрению восприимчивы розы. В течение 10 дней шкурки растворяются, а структура почвы значительно улучшается.

Настаивание банановых шкурок на воде

Такой способ советуют применять в теплицах. В трехлитровую банку нужно положить 3 банановые кожуры и налить туда воды, которая должна доставать до горлышка самой емкости. Лучше всего, чтобы вода была комнатной температуры. Спустя 2 дня ее следует процедить, развести с водой в пропорции 1 к 1, после чего можно поливать огородные растения.

Банановый компост

О том, насколько хорош компост для посадок, знает каждый дачник. Компост из банановых шкурок станет прекрасным вариантом.

Чтобы его приготовить, надо взять огородной земли, добавить в нее мелко нарезанную кожуру, полить "Байкалом" и после этого все тщательно перемешать. Спустя месяц повторить действие. Уже к весне жирный компост можно использовать для удобрения. Нужно не забывать тщательно помыть горячей водой банан или даже почистить его щеткой. Вредные химические вещества, которые могли остаться на кожуре банана, нужно смыть.

Заготовьте банановые шкурки заранее

Замораживайте банановую кожуру. Весной или летом, когда она вам пригодится, ее сразу можно достать и использовать. Кроме того, шкурки можно и сушить. При отопительном сезоне их размельчают и раскладывают поверху отопительных приборов. Когда кожура высыхает, ее перекладывают в бумажный пакет. В момент, когда нужно будет готовить стаканчики под рассаду, положите шкурки в нижний слой земли, поскольку наверху их корки достаточно быстро плесневеют.

Альтернативный вариант – зажарить кожуру в духовке. Берем фольгу, выкладываем на нее шкурки мягкой стороной наверх, и отправляем в заранее прогретую духовку. Удобрение прожарится, после чего его нужно охладить, порезать мелкими кусочками и положить в тару, которая должна плотно закрываться. На одно растение следует добавлять 1 ложку удобрения.

бананы удобрения
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Как использовать банановую кожуру в качестве удобрения

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