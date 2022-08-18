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Скисшее молоко лучше не выбрасывать: как приготовить простое и эффективное удобрение для цветов дома

18 августа 2022, 04:20

Скисшее молоко для растений - это "скорая помощь" при фитофторозе и мучнистой росе. Также такая подкормка вернет к жизни завядший цветок.

Герань, молоко
Скисшее молоко для гортензий - отличное удобрение / Фото pixabay.com

Если вы обнаружили в своем холодильнике скисшее молоко, старую сметану, прогоркший кефир или ряженку, не спешите отправлять испортившийся продукт в мусорное ведро, ведь это - отличная подкормка для сада и огорода. Также ее можно применять и для комнатных цветов.

Скисшее молоко для растений - в чем польза

Кефир и скисшее молоко действуют как эффективное фунгицидное средство и помогают бороться в фитофторозом и мучнистой росой.

Кроме того, молочные продукты служат подкормкой для растений, так как содержат калий, азот, фосфор.

Молочная подкормка оздоравливает почву. В ней поселяются полезные бактерии, размножение которых, препятствует появлению грибков и плесени, губительных для корневой системы.

Кислое молоко для растений - как применять

Из просроченной молочки можно приготовить отличный компост. Для этого нужно развести прокисшие молочные продукты в соде в соотношении 1 литр на 9 литров воды. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Потом добавить 100 г сахарного песка и перемешать. Когда он растворится, налейте раствор в лейку и полейте компостную кучу. Сверху присыпьте немного землей. Таким образом, происходит закваска компоста молочнокислыми бактериями. Размножаясь, они создают кислую среду, помогая тем самым разрушать органические вещества.

Чтобы победить фитофтороз, нужно в девяти литрах воды развести один литр кефира и добавить 10 капель йода. Тщательно перемешать полученный состав. Этим раствором нужно поливать растения по листве. Делать эту процедуру лучше в сухую погоду.

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Как удобрять молоком комнатные растения

100 мл свежего молока и 3 капли йода разбавить в 1 л воды. За час до подкормки вазоны нужно полить обычной чистой водой. В сухую почву молочную воду лить нельзя.

В зависимости от размера горшка влейте 3–6 ст. л. приготовленного удобрения. Такую подкормку можно проводить один раз в две недели.

Какие растения можно подкармливать молоком

Какие растения любят молоко? Это розы, герань, азалии, примулы, аспарагус, фикусы. После молочной подкормки они становятся просто роскошными. Если растения завяли, то молочная подкормка вернет их к жизни.

Если протирать листья фикуса обычным коровьим молоком, они станут хорошо расти, будут крепкими и здоровыми. Листья растений не только обретут роскошный блеск, но на них долго не будет садиться пыль.

Любят молоко и огородные культуры: помидоры, баклажаны, все виды капусты, огурцы.

Важно! Молочная вода не пригодна для подкормки пальм, кактусов и суккулентов.

Ранее Главред писал, что не стоит выбрасывать специи с истекшим сроком годности. Некоторые из них можно использовать как удобрение для комнатных растений.

Также Главред разобрался, как приготовить удобрение для цветов дома из луковой шелухи, яичной скорлупы и сахара.

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