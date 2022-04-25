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Цветы обожают эту подкормку: как применить простые дрожжи в качестве удобрения для сада

25 апреля 2022, 13:48

Приготовить удобрение дома очень просто. Понадобится лишь один ингредиент, который есть у каждой хозяйки. А в результате получится красивый и цветущий сад.

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Подкормка роз и других цветов дрожжами - все правила и секреты / Фото ua.depositphotos.com

Дрожжи - дешевый и доступный продукт, который можно купить в любом магазине и использовать не только в кулинарии, но и в саду и в огороде. Многие растения любят дрожжевую подкормку (огурцы, томаты, перцы и баклажаны), а цветы ее просто обожают. В частности, розы от дрожжевой подкормки цветут просто потрясающе, а еще легко переносят засушливое лето. Главред разобрался, как приготовить это чудесное удобрение для роз дома.

Чем полезна дрожжевая подкормка

Дрожжи не совсем верно называть подкормкой. Это скорее стимулятор роста. Поэтому важно не забывать и об использовании органических и минеральных удобрений.

Дрожжи как удобрение для роз - в чем польза:

  • Улучшается структура почвы, в результате корни получают больше кислорода.
  • Дрожжи насыщают азотом, который необходим при формировании побегов и листьев.
  • Минералы и микроэлементы укрепляют розу и повышают ее устойчивость к болезням.
  • Если обработать дрожжевым раствором черенки роз, то корни появятся на 10−12 дней раньше и количество их будет в 2−10 раз больше.

Дрожжи как удобрение - в чем минусы

Такая подкормка сильно подкисляет почву. Чтобы нейтрализовать этот эффект, рекомендуется параллельно с дрожжами использовать зольные растворы.

Дрожжи вымывают из почвы калий и кальций. Чтобы избежать этого, также используют золу.

Нельзя подкармливать растения дрожжами в период бутонизации. В противном случае вместо красивых и крупных цветов есть риск получить много мелких.

Поливать растения раствором с дрожжами можно только под корень. Если он попадет на листья, то они вянут и опадают.

Когда можно подкармливать растения дрожжами

Первую подкормку дрожжами опытные садоводы советуют проводить весной, когда растение только просыпается. Причем почва должна прогреться до температуры 20 градусов, ведь в холодной земле дрожжи просто погибнут. Первая подкормка нужна для стимуляции развития корневой системы, наращивания зеленой массы и образования бутонов.

Вторую подкормку проводят летом после первого цветения.

Если использовать дрожжи как удобрение для роз осенью, то это приведет к бурному росту боковых побегов, которые не успеют окрепнуть до зимы и вымерзнут.

Важно! За несколько дней до применения дрожжевого раствора внесите в почву золу. Удобрение выливайте под корень, стараясь не попасть на листья.

Как приготовить удобрение для роз дома из дрожжей

Использовать можно как свежие, так и сухие хлебопекарные дрожжи.

Рецепт №1. Традиционная подкормка из свежих дрожжей.

Вам понадобятся:

  • свежие дрожжи — 100 грамм;
  • теплая, но не горячая вода — 1 литр;
  • сахар (или старое засахаренное варенье) — 2 чайные ложки.

Смешать ингредиенты. Подождать, пока смесь забродит. Развести пятью литрами воды. Выливать под корень по одному литру.

Этот раствор нужно использовать сразу. Хранить его нельзя.

Рецепт №2. Традиционная подкормка из сухих дрожжей.

Вам понадобятся:

  • сухие дрожжи — 10 грамм;
  • теплая, но не горячая вода — 10 литров;
  • сахар (или старое засахаренное варенье) — 2 столовые ложки.

Смешать ингредиенты. Подождать, пока смесь забродит. Развести в пятидесяти литрах воды. При подкормке под каждый куст выливать по одному литру растовра.

К слову, удобрение из дрожжей обожают орхидеи. Если баловать тропическую красавицу такой подкормкой, она будет выглядеть здоровой и порадует вас цветением.

Напомним, часто опытные садоводы применяют необычные, но очень эффективные удобрения для роз и других цветов. Например, хлебную и травяную закваски. Главред писал, как как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях.

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