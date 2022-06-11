Зацветет и позеленеет любое растение: отходы от популярного фрукта заменят магазинное удобрение

Очищая гранат от кожуры, не выкидывайте её. Ведь из корок можно приготовить совершенно бесплатное, но очень полезное удобрение для сада и огорода.
Для того, чтобы комнатные растения хорошо росли и пышно цвели, им нужен правильный уход. Проверенное удобрение для комнатных цветов - это настой из корок граната. Это удобрение для зеленых питомцев в домашних условиях легко приготовить, а его эффективность не уступает магазинным подкормкам. Этот целебный настой можно применять в том числе и для подкормки лука, капусты, огурцов, томатов и других огородных растений.
Кожура граната как удобрение - в чем польза
Гранатовые корки обладают антимикробными, антипаразитарными и фитонцидными свойствами.
Кожура граната содержит значительное количество дубильных и витаминовых веществ. Многие фитопатогенные грибы и бактерии очень боятся высоких концентраций этих дубильных веществ. Поэтому корка граната и обладает своими целебными свойствами.
Также кожура граната содержит значительное количество урсоловой кислоты. Это вещество знаменито своим антимикробным и антифунгальным действием.
В корках граната содержатся вещества, которые способны отпугивать вредных насекомых.
Настой из корок гранта помогает бороться с корневой гнилью, а также его можно использовать для снижения уровня повреждения растений почвенными нематодами.
Настой из корок гранта - как приготовить
Чтобы приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов понадобится кожура граната, белые плёночки и перегородочки, которые находятся внутри фрукта.
Соберите корки одного граната и залейте их одним литром теплой воды. Накройте удобрение крышкой и дайте настояться в течение двух суток в тёмном месте. Когда настой будет готов, его нужно процедить.
Удобрение из гранатовых корок долго хранить нельзя, оно применяется сразу после приготовления.
Поливать растения нужно из расчета 3 ст. л. под каждый цветок. Накануне цветы необходимо полить — все удобрения вносятся во влажный грунт. Такая подкормка применяется один раз в месяц.
Гранатовой подкормкой можно и опрыскивать цветы. Для этого настой необходимо развести с водой 1:1.
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Ранее Главред писал: если вы приготовили омлет или пирог, то не спешите выбрасывать скорлупу от сырых яиц - она содержит много полезных компонентов. Таким образом из яичной скорлупы можно приготовить универсальное удобрение для цветов в домашних условиях. Причем эта подкормка подойдет не только для комнатных растений, но и для овощей в огороде и цветов в саду.
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