Белый налет на горшках с цветами: в чем причина и как с ним бороться

Почему появляется белый налет на почве комнатных растений и как с ним бороться / Фото ua.depositphotos.com

Белый налет на горшках с цветами - неприятное явление, от которого не застрахован ни один цветовод. Мало того, что он портит внешний вид вазона с зеленым любимцем, так еще и может говорить о том, что с самим растением не все в порядке.

Белый налет на земле в горшках с цветами может появиться по нескольким причинам. Самая распространенная - неправильный полив. Как правильно поливать комнатные растений читайте в материале: Не каждый цветовод это знает: можно ли поливать цветы кипяченой водой.

Почему появляется белый налет на почве комнатных растений

Если белый налет на ощупь жесткий, известковый, значит причины его появления таковы:

Полив жесткой водой. При избыточном поливе влага активнее испаряется, оставляя на ней соли. Если полив, наоборот, скудный, то водой пропитывается только верхний слой земли, что также ведет к появлению белого налета.

Сухой воздух в помещении. Грунт быстро высыхает и соли не выводятся наружу, оставаясь на поверхности.

Избыток удобрений и неправильный объем цветочного горшка. В слишком просторном вазоне корни не смогут поглощать влагу и питательные элементы. Их излишки появятся в виде отложения солей.

Отсутствие дренажа и тяжелый грунт.

Белый налет на горшках с цветами / скриншот

Как избавиться от белого налета в цветочных горшках

Самое первое и главное, что нужно сделать, это убрать из кашпо пораженный слой грунта. Далее нужно протереть стенки горшка, периодически смачивая губку в проточной воде.

Потом обновите грунт - насыпьте в вазон свежую почвенную смесь. Ее можно смешать с речным песком или древесной золой - так вы не только повысите качество субстрата, но и предотвратите возникновение белого налета в будущем.

Заплесневела земля в цветочном горшке

Второй вид белого налета в вазоне с комнатными цветами на вид пушистый и влажный. Это говорит о том, что почва заражена патогенными грибками. Белая плесень губительна для растения и может привести к тому, что оно погибнет.

Плесень в цветочных горшках появляется, если в помещении повышенная влажность - свыше 85-90 процентов при температуре в 20-25 градусов тепла. Также такая проблема может возникнуть, если комната не проветривается, там нет солнечных лучей и застоявшийся воздух.

Чтобы избавиться от белой плесени, нужно опрыскать растения фунгицидами - трижды с перерывом в 10-14 дней.

Также почву в горшке можно присыпать толченым активированным углем.

Нелишним будет и пересадить растение в другой вазон.При этом важно обрезать гниющие части корней и обработать их раствором перманганата калия.

Смотрите видео - Как избавиться от белого налета в горшках комнатных растений:

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