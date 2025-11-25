РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целей

Украинские военные отбили 452 воздушные цели из 486-ти. В то же время есть и "прилеты".

https://news.glavred.info/rf-zapustila-22-rakety-i-464-bpla-pvo-ukrainy-ostanovila-lvinuyu-dolyu-celey-10718615.html Ссылка скопирована

ПВО Украины остановила львиную долю атаки РФ из 486 целей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ, скриншот

Кратко:

РФ провела крупнейшую за последнее время комбинированную атаку по критической инфраструктуре

Обнаружено 486 воздушных целей

По состоянию на 10:00 сбито/подавлено 452 цели

В ночь на 25 ноября (с 18:00 24 ноября) российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было обнаружено 486 средств воздушного нападения – 22 ракет и 464 БпЛА разных типов:

видео дня

464 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

7 крылатых ракет Искандер-К;

8 крылатых ракет "Калибр";

3 баллистических ракет "Искандер-М".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 452 воздушных целей:

438 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 крылатых ракет Искандер-К;

5 крылатых ракет Калибр;

3 баллистические ракеты Искандер-М.

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/kpszsu

Ракетно-дроновый удар по Киеву 25 ноября - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно совершила комбинированную атаку на столицу.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

На вражеский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после российской атаки в Киеве есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Все подробности ночной атаки РФ читайте в материале: РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред