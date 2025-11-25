РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целей

Кратко:
- РФ провела крупнейшую за последнее время комбинированную атаку по критической инфраструктуре
- Обнаружено 486 воздушных целей
- По состоянию на 10:00 сбито/подавлено 452 цели
В ночь на 25 ноября (с 18:00 24 ноября) российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было обнаружено 486 средств воздушного нападения – 22 ракет и 464 БпЛА разных типов:
- 464 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 7 крылатых ракет Искандер-К;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 3 баллистических ракет "Искандер-М".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 452 воздушных целей:
- 438 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 5 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистические ракеты Искандер-М.
Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
Ракетно-дроновый удар по Киеву 25 ноября - что известно
Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы.
Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно совершила комбинированную атаку на столицу.
На вражеский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после российской атаки в Киеве есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Все подробности ночной атаки РФ читайте в материале: РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионы.
