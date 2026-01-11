Россияне попали в окружение на фронте, идет зачистка большого города - детали от ВСУ

Войска РФ в Купянске несут ежедневные потери, украинские военные проводят зачистку осторожно, чтобы не подвергать опасности гражданских, указали в ВСУ.

ВСУ проводят зачистку Купянска и срывают планы врага / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

Россияне не смогут в установленные ими сроки восстановить доступ к Купянску

В городе продолжается зачистка

Окруженные российские подразделения в Купянске Харьковской области постепенно уничтожаются. Войска страны-агрессора России не смогут восстановить доступ к городу в определенные ими же сроки. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов.

Он отметил, что ранее в городе находилось около 80 российских военных, однако ежедневно их потери составляют от трех до пяти человек, поэтому для полного завершения зачистки нужно еще совсем немного времени.

По его словам, операция проводится максимально осторожно, чтобы не подвергать опасности гражданских, которые остаются в Купянске, и украинских военных.

"Но и особой необходимости ускорять этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в те сроки, которые нужны для их завершения", - подчеркнул Трегубов.

Трегубов также сообщил, что российские силы пытаются наступать с севера, однако эти попытки не приносят результата. Он добавил, что потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает Россию возможности использовать ключевой железнодорожный узел и фактически блокирует дальнейшее наступление в этом направлении.

Купянск / Инфографика: Главред

Чем важен Купянск - мнение военного

Как ранее писал Главред, захват Купянска мог бы открыть российским войскам путь к Харькову и тылу украинских подразделений на Донбассе. Об этом в эфире Вечер.LIVE заявил инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть" Вячеслав Федорченко.

По его словам, Купянское направление имеет стратегическое значение.

Это в первую очередь логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы враг не смог пересечь реку Оскол.

"Потому что когда он пересечет реку и захватит Купянск, у него откроются две дороги к двум дверям. Первая дверь – это Харьков, а вторая – непосредственно заход в тыл нашим подразделениям на Донбассе", – пояснил Федорченко.

Война в Украине – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, темпы наступления российских оккупационных войск на фронте заметно упали и сейчас составляют примерно семь квадратных километров в сутки. В то же время враг вынужден стягивать резервы, поскольку потери личного состава превышают возможности их пополнения. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Российские оккупационные подразделения по-прежнему удерживают под контролем населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако расширить район боевых действий им не удалось, отметил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В то же время, по оценке военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, Покровск формально еще не находится под полной оккупацией России, однако территория города, которая остается под контролем Украины, существенно сократилась.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

