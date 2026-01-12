Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

Юрий Берендий
12 января 2026, 04:02
43
Проблемы с финансированием войны в России уже заметные, однако они не свидетельствуют о крахе бюджета РФ или скором прекращении боевых действий, указал Ступак.
Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь
Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж / Коллаж Главред, фото: скриншот Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

О чем идет речь в материале:

  • Война России против Украины уже длится дольше "Великой отечественной"
  • В России проблема с набором в армию
  • Есть основания надеяться на завершение войны в ближайшем будущем

Российско-украинская война пересекает новый психологический рубеж и догнала по своей продолжительности так называемую Великую отечественную войну. Российскому военно-политическому руководству становится все труднее продолжать боевые действия. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Он отметил, что определенные надежды на остановку российского наступления существуют, однако пока нет достаточных оснований полагать, что это действительно произойдет.

видео дня

"Надежды связаны с тем, что идет уже пятый год полномасштабной войны. И 12 января 2026 года очень серьезно подкосит россиян: эта дата – рубеж, 1418-й день большой войны, именно столько длилась так называемая Великая отечественная война. К этой дате Россия очень готовится. Ведь из публикаций в российских сообществах видно, что россиянам не нравится, насколько затягивается война с Украиной", - указал он.

По оценке Ступака, с каждым месяцем ситуация для России усложняется, в частности, становится все труднее привлекать людей к войне. Об этом свидетельствует появление в РФ рекрутеров, фактически хедхантеров, которые занимаются поиском и "отловом" кандидатов для армии. Москва регулярно доводит до регионов планы по набору — сколько человек каждый из них должен отправить на фронт. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, общая численность российских войск на передовой в течение последних месяцев остается стабильной — около 710 тысяч военных.

"Объяснений может быть два: либо эти силы накапливаются где-то за Уралом, и весной эти 120-150 тысяч навалятся на Украину, и нам всем будет "крышка" (хотя ни наша, ни одна из западных разведок, ни OSINT-аналитики об этом не говорят); или же в войне в Украине гибнет столько россиян, сколько их приходит на фронт", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что привлечение рекрутеров стало вынужденным шагом, ведь многие регионы РФ в последнее время имеют серьезные проблемы с выполнением планов набора. Власти пытаются стимулировать людей рекламой и различными методами, однако даже это не позволяет выполнить установленные нормы. Из-за этого руководители регионов обращаются к посредникам, которые ищут нужное количество людей за вознаграждение — от нескольких сотен до нескольких тысяч евро за каждого. Все это, по его словам, указывает на глубокие кадровые проблемы России, ведь находить новых бойцов становится все сложнее, а финансовая мотивация работает все хуже из-за слабого состояния российской экономики.

"Подобные процессы дают основания надеяться на то, что война в ближайшем будущем закончится. Однако пока нет признаков, указывающих на то, что именно в 2026-м в российском бюджете закончатся деньги. Да, есть очевидные проблемы, однако прямых признаков того, что бюджет РФ развалится, и денег на войну не будет, пока нет", - резюмирует он.

К чему могут привести экономические проблемы России - мнение эксперта

Как писал Главред, экономика РФ приближается к пределу своей устойчивости из-за войны против Украины, а решающим фактором, который может остановить этот процесс, является угроза распада РФ по образцу Советского Союза. Об этом сообщил экономист Виталий Шапран — член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член совета НБУ в 2019–2021 годах.

По его оценке, именно рост рисков внутренней дезинтеграции государства может стать для Кремля ключевым ограничителем дальнейшего ведения войны.

"Их экономики имеют много общего, но в отличие от советских времен, сейчас РФ ведет масштабную войну, которая высасывает финансовые, материальные и трудовые ресурсы значительно быстрее, чем война в Афганистане", — пояснил Шапран.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вероятность объявления перемирия или полного прекращения войны в 2026 году сохраняется, однако до марта такие сценарии вряд ли могут реализоваться. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Российские войска впервые использовали ударный беспилотник типа "Георгианский-5", которым атаковали Украину в начале 2026 года. О применении нового дрона сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

После того как Соединенные Штаты провели операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в СМИ появились вопросы о возможности аналогичных действий в отношении кремлевского лидера Владимира Путина. На это Дональд Трамп ответил во время встречи с представителями нефтегазового бизнеса.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

07:35Украина
В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:50Украина
Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

01:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

Последние новости

07:35

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

06:50

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:10

Единственный "язык", который понимают россиянемнение

06:00

Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось

05:05

Подземные тайны Земли: археологи раскрыли жизнь последних неандертальцев

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
04:41

Профессии, оставшиеся в СССР: как изменения технологий стерли целые специальности

04:30

Откроется денежный поток: каким знакам зодиака вот-вот невероятно повезет

04:02

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

03:35

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Реклама
02:40

Популярный украинский певец оказался на костылях - что случилось

01:44

Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

01:30

Вышла и дала жару: Камерон Диас впервые за год появилась на красной дорожке

01:08

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

00:46

В одном из регионов Украины усилят контроль за воинским учетом: что изменится

11 января, воскресенье
23:51

Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

23:50

Отключения могут быть длительные: киевлян предупредили о многочисленных авариях

23:19

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

22:54

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:18

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 январяФото

22:17

Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

Реклама
21:31

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром Кремля

21:18

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

20:40

Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

20:28

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

20:22

Секрет хитрых сантехников: трюк с батареей мгновенно экономит тепло

19:31

Женщина привела кошку на операцию и узнала потрясающую правду о животном

19:21

Киеву грозят "жесткие" отключения: названы сроки ограничения электроснабжения

19:12

Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

19:10

Как США поставили Путина и Лаврова в тупикмнение

19:07

Душевные поздравления с Днем рождения: шикарные картинки и приятные слова

18:52

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

18:50

Орхидея "впала в спячку": три действия, которые помогут ей снова выпустить цветыВидео

18:31

Диверсия под Москвой: партизаны провели дерзкую операцию и уничтожили стратегическую цель

18:28

"Оставила после себя пример": умерла выдающаяся украинская певица

18:28

Фраза, которую произносят миллионы, не задумываясь: откуда взялось "алло"

18:14

ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

17:54

Ключевой игрок Динамо попал в фокус топ-клуба Европы: состоится ли переход

17:47

Правда о войне, которую скрывает Кремль: почему 11 января стало катастрофой для РоссииВидео

17:44

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

17:27

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объектеВидео

Реклама
16:46

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 января

16:35

"Раньше тупым не давали микрофон": друг Цымбалюка сделал заявление о нем

16:16

Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

16:13

В Киев надвигаются аномальные морозы: когда ждать до -20°C

16:12

Мороз атакует Черкасскую область: украинцев предупредили о резком снижении температуры

15:52

Минус три установки: украинские военные поразили объекты "Лукойла" на КаспииВидео

15:37

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 января

15:28

Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецептВидео

15:28

Арктическая ловушка: синоптик предупреждает об ухудшении погоды в Житомирской области

15:05

Россияне попали в окружение на фронте, идет зачистка большого города - детали от ВСУ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять