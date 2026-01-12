Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

Проблемы с финансированием войны в России уже заметные, однако они не свидетельствуют о крахе бюджета РФ или скором прекращении боевых действий, указал Ступак.

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж / Коллаж Главред, фото: скриншот Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

О чем идет речь в материале:

Война России против Украины уже длится дольше "Великой отечественной"

В России проблема с набором в армию

Есть основания надеяться на завершение войны в ближайшем будущем

Российско-украинская война пересекает новый психологический рубеж и догнала по своей продолжительности так называемую Великую отечественную войну. Российскому военно-политическому руководству становится все труднее продолжать боевые действия. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Он отметил, что определенные надежды на остановку российского наступления существуют, однако пока нет достаточных оснований полагать, что это действительно произойдет.

"Надежды связаны с тем, что идет уже пятый год полномасштабной войны. И 12 января 2026 года очень серьезно подкосит россиян: эта дата – рубеж, 1418-й день большой войны, именно столько длилась так называемая Великая отечественная война. К этой дате Россия очень готовится. Ведь из публикаций в российских сообществах видно, что россиянам не нравится, насколько затягивается война с Украиной", - указал он.

По оценке Ступака, с каждым месяцем ситуация для России усложняется, в частности, становится все труднее привлекать людей к войне. Об этом свидетельствует появление в РФ рекрутеров, фактически хедхантеров, которые занимаются поиском и "отловом" кандидатов для армии. Москва регулярно доводит до регионов планы по набору — сколько человек каждый из них должен отправить на фронт. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, общая численность российских войск на передовой в течение последних месяцев остается стабильной — около 710 тысяч военных.

"Объяснений может быть два: либо эти силы накапливаются где-то за Уралом, и весной эти 120-150 тысяч навалятся на Украину, и нам всем будет "крышка" (хотя ни наша, ни одна из западных разведок, ни OSINT-аналитики об этом не говорят); или же в войне в Украине гибнет столько россиян, сколько их приходит на фронт", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что привлечение рекрутеров стало вынужденным шагом, ведь многие регионы РФ в последнее время имеют серьезные проблемы с выполнением планов набора. Власти пытаются стимулировать людей рекламой и различными методами, однако даже это не позволяет выполнить установленные нормы. Из-за этого руководители регионов обращаются к посредникам, которые ищут нужное количество людей за вознаграждение — от нескольких сотен до нескольких тысяч евро за каждого. Все это, по его словам, указывает на глубокие кадровые проблемы России, ведь находить новых бойцов становится все сложнее, а финансовая мотивация работает все хуже из-за слабого состояния российской экономики.

"Подобные процессы дают основания надеяться на то, что война в ближайшем будущем закончится. Однако пока нет признаков, указывающих на то, что именно в 2026-м в российском бюджете закончатся деньги. Да, есть очевидные проблемы, однако прямых признаков того, что бюджет РФ развалится, и денег на войну не будет, пока нет", - резюмирует он.

К чему могут привести экономические проблемы России - мнение эксперта

Как писал Главред, экономика РФ приближается к пределу своей устойчивости из-за войны против Украины, а решающим фактором, который может остановить этот процесс, является угроза распада РФ по образцу Советского Союза. Об этом сообщил экономист Виталий Шапран — член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член совета НБУ в 2019–2021 годах.

По его оценке, именно рост рисков внутренней дезинтеграции государства может стать для Кремля ключевым ограничителем дальнейшего ведения войны.

"Их экономики имеют много общего, но в отличие от советских времен, сейчас РФ ведет масштабную войну, которая высасывает финансовые, материальные и трудовые ресурсы значительно быстрее, чем война в Афганистане", — пояснил Шапран.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вероятность объявления перемирия или полного прекращения войны в 2026 году сохраняется, однако до марта такие сценарии вряд ли могут реализоваться. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Российские войска впервые использовали ударный беспилотник типа "Георгианский-5", которым атаковали Украину в начале 2026 года. О применении нового дрона сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

После того как Соединенные Штаты провели операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в СМИ появились вопросы о возможности аналогичных действий в отношении кремлевского лидера Владимира Путина. На это Дональд Трамп ответил во время встречи с представителями нефтегазового бизнеса.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

